Brésil et Mexique : le patronat égal à lui-même

Mexique où socialisme rime avec populisme... bien évidemment

Au Mexique, Andrés Manuel Lopez Obrador, AMLO pour les intimes, vient d’être élu avec plus de la moitié des votes et avec une majorité aux deux chambres du congrès. Mais, pour le patronat, il n’aurait pas fallu élire un gouvernement de gauche malgré la pauvreté, les inégalités économiques épouvantables, la corruption et la violence endémique qui règnent dans ce pays, le pays hispanophone le plus populeux du monde avec ses 135 millions d’habitants : « Les milieux d’affaires mexicains voient en lui un leader autoritaire et radical » (Le Journal de Montréal, 1er décembre 2018). Et comme AMLO est progressiste, notre ami chroniqueur à Radio-Canada et au Devoir, François Brousseau, a qualifié ainsi son dernier papier du 3 décembre : « Populisme mexicain ». Il y en a comme ça qui préfère l’élitisme au populisme, terme galvaudé à outrance. En passant, si vous en doutiez, François Brousseau n’a jamais blairé Hugo Chavez même s’il a été élu et réélu plusieurs fois avec de fortes majorités au Venezuela. Ainsi donc, pour le catéchisme patronat, socialisme, autoritarisme, radicalisme, utopisme, etc. vont de pair.

Brésil où fascisme rime avec bien-être et liberté

Au Brésil, Jair Bolsonaro, un ancien militaire qui ne connait absolument rien à l’économie – c’est lui-même qui l’a dit – vient d’être élu dans ce pays de 209 millions d’habitants. Il ne connait peut-être rien à l’économie, mais, guidé par ses instincts, ses certitudes et ses préjugés, il est pour les privatisations ainsi que pour l’ouverture de l’Amazonie et de ses forets à la business agroalimentaire, aux éleveurs, aux agriculteurs, aux forestières, etc. Il est contre les syndicats, mais pour une baisse des pensions, etc. Comme Donald Trump, il est favorable au port d’armes qu’il veut légaliser et il est un farouche négationniste du réchauffement climatique. Ainsi, il veut en finir avec la protection de l’environnement au profit du développement économique favorisant les nantis. Et, surprise, Jair Bolsonaro vient de renoncer à organiser dans son pays le sommet international sur le climat COP25 en 2019 : « Climat. Le Brésil ne recevra pas la COP25 sur demande de Bolsonaro » (Le Devoir, 29 novembre 2018). Pour faire plaisir à Donald Trump : « Le Brésil transférera à Jérusalem son ambassade en Israël » (Le Devoir, 2 novembre 2018).

Même si monsieur Bolsonaro est fasciste, raciste, misogyne et homophobe, cela n’a pas empêché le patronat, l’industrie agroalimentaire, l’ensemble des gros médias privés et les preachers évangélistes de financer et de promouvoir la candidature de ce pantin des riches et des puissants. L’important pour ces derniers est la croissance débridée de l’économie au service des nantis, mais au détriment de l’environnement ainsi que l’accroissement accéléré des inégalités économiques malgré le fait que le Brésil est un des pays les plus inégalitaires du monde et où la majorité des terres appartient à une infirme minorité. Alors, si pour le patronat mexicain, AMLO est un gauchiste radical et autoritaire qui menace de perturber la douce quiétude de la classe dominante, alors pour le patronat brésilien, Bolsonaro est un vrai politicien pragmatique, réaliste et centré sur les vraies affaires. Tout de même bizarre et intriguant le comportement du patronat ici, au Mexique, au Brésil et dans le monde. Ah oui, le jour de l’élection de Jair Bolsonaro et dans les semaines précédentes, les indices boursiers ont augmenté. Je repose une autre fois cette question : les indices ont augmenté pourquoi et au bénéfice de qui?

Quelques propos édifiants de Jair

- « Si mon fils était homosexuel, je préférerais qu’il meure dans un accident de voiture ». Si ça, ce n’est pas homophobe...

- Et répondant à une question d’un journaliste à savoir ce qu’il ferait si sa fille fréquentait un Noir, il a tout bonnement répondu : « Ça ne pourrait jamais arriver. Je n’ai pas élevé mes enfants comme ça ».

- Parlant de sa fille, il a dit à sa naissance – il a été marié trois fois et alors qu’il avait eu que des garçons préalablement — qu’il « faiblissait ». Il pousse sa misogynie à défendre l’idée qu’il est tout à fait normal que les femmes gagnent moins que les hommes. Et comme pour Trump, des femmes ont voté pour lui...

- Il a aussi affirmé que les institutions démocratiques ne devraient pas être une barrière à la mise en œuvre de son programme politique. Ça ne fait pas de lui un dictateur pour autant ni un fasciste d’ailleurs. Il l’a dit : « Nous ne pouvons plus continuer à flirter a avec le socialisme et le communisme ». À droite toute!

Lula emprisonné faussement

L’emprisonnement de Lula sous de faux prétextes, sans aucune preuve et reposant sur les propos d’un délateur à la solde de la secte dominante, a été orchestré par cette dernière afin de l’empêcher de se présenter à l’élection présidentielle, lui qui était largement favori. Même que pour l’ONU : « Le Brésil doit laisser Lula se présenter à la présidentielle, juge un comité onusien » (Le Devoir, 18 août 2018). Mais pour l’humaniste au pouvoir : « Brésil. Bolsonaro promet que Lula va pourrir en prison » (Le Journal de Montréal, 23 octobre 2018). Le patronat ne s’oppose pas à ça pour une simple question de « sécurité nationale » et du maintien de « l’ordre établi ». L’ordre établi et les lois promulguées à la demande et au profit de qui, je le demande encore?

La Caisse de dépôt « out » du Brésil

« Out » du Brésil la Caisse de dépôt et ça urge. Pas question que les affairistes de notre Caisse de dépôt et placement du Québec, qui gère nos épargnes publiques, fassent des Québécois des complices de ce régime dictatorial et d’extrême droite au Brésil en y investissant de notre argent. Il y a tout de même des limites à ce que peut faire la Caisse de dépôt en notre nom : « La Caisse de dépôt veut mettre la main sur les gazoducs publics brésiliens » (Le Journal de Montréal, 13 octobre 2018). Pas question de nous associer comme peuple à cette dilapidation des biens publics et des instruments collectifs des Brésiliens. Il faudrait que François Legault ramène à l’ordre les petits gestionnaires à courte vue de la Caisse qui ne s’embarrassent d’aucun principe moral, eux qui investissent déjà dans les paradis fiscaux.

Aussi, il faudrait que la Caisse de dépôt cesse et retire ses investissements dans les grandes terres agricoles du Brésil qui sont dans les mains d’une infime minorité de milliardaires et de transnationales au Brésil. Des terres qui ont été séquestrées des mains de petits paysans. L’accaparement des terres au Brésil s’apparente tout simplement à du vol légalisé et institutionnalisé. Non, les Québécois ne veulent pas être associés à ces injustices simplement au nom de la rentabilité. Mais les dirigeants de la Caisse aiment le principe de l’accaparement des terres par une minorité possédante, eux qui font déjà au Québec en investissant de nos deniers dans Pangea, le fonds spéculatif de Charles Sirois, un ami de longue date de François Legault et co-fondateur de la CAQ.