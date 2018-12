Plus de 3700 patients potentiellement contaminés par le VIH au New Jersey

Des milliers de patients qui ont subi une chirurgie dans un hôpital du New Jersey vivent un moment d'angoisse dont ils se seraient bien passés à Noël alors qu'ils ont appris qu'ils pourraient avoir été infectés par le VIH.

Selon les autorités sanitaires de l'État, les patients opérés au HealthPlus Surgery Centre entre le 1er janvier 2018 et le 7 septembre dernier ont été potentiellement exposés à des virus présents dans le sang, comme l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH en raison de manquements dans la procédure de stérilisation des instruments médicaux.

Au total, 3778 patients sont concernés et ont reçu une lettre pour les avertir, ont rapporté les médias locaux lundi.

Les autorités considèrent que le risque d'infection est «faible» et ne déplorent aucun cas de maladie pour le moment. «Cependant, HelthPlus et le département de la Santé du New Jersey recommandent que vous passiez des tests sanguins pour l'hépatite B, l'hépatite C et le VIH», peut-on lire dans la missive envoyée aux patients.

Un patient pourrait ne pas ressentir de symptôme et être, malgré tout, infecté par l'un de ces virus, d'où l'importance du dépistage.

«Nous tous chez HealthPlus comprenons que cette situation puisse être fâchante. Nous souhaitons vous assurer que nous vous assisterons dans cette procédure, notamment en payant pour tous les frais associés aux tests», ont précisé les responsables de l'hôpital dans la lettre envoyée aux patients.