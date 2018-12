Touchante photo de Céline Dion pour Noël

C’est entouré des siens que Céline Dion a décidé de souhaiter un «Joyeux Noël» à ses admirateurs.

La chanteuse a partagé un adorable cliché sur sa page Instagram mardi soir.

On peut la voir prendre la pose au pied d’un imposant sapin entourée de ses trois fils René-Charles, Eddy et Nelson ainsi que des deux labradors de la famille, Charlie et Bear!

«Que votre coeur et votre maison soient remplis de chaleur, de paix et d’amour. Joyeuses fêtes à tous !», a-t-elle écrit dans la légende de la photographie.