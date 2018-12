7 détaillants à ajouter à votre liste de Boxing Day

La joie de Noël à peine estompée, on tombe déjà dans l’euphorie du Boxing Day le 26 décembre! Les plus courageux osent se rendre en boutique alors que d’autres préfèrent le confort de la maison et le magasinage en ligne.

Quoi qu’il en soit, chaque année, les commerces rivalisent d’offres alléchantes et de rabais avantageux pour que tous puissent en profiter.

À cet effet, voici 7 détaillants qui ont l’habitude de proposer des aubaines intéressantes le 26 décembre. Ajoutez-les à votre liste de shopping, vous ne serez pas déçus !

Vêtements et chaussures

1. Matt & Nat

Reconnue pour l’utilisation de matériaux récupérés, Matt & Nat propose une collection de sacs, de chaussures et d’accessoires de toutes sortes. La marque utilise même des matières fabriquées à partir de bouteilles en plastique et de pneus de vélo recyclés.

En ce 26 décembre, profitez d’aubaines allant jusqu’à 40% sur les articles sélectionnés. Achetez en ligne.

2. Mackage

Que ce soit pour femmes, pour hommes et pour enfants, cette maison de mode montréalaise leur propose des manteaux contemporains chauds et tendance. Vous y trouverez aussi des sacs et une foule d’accessoires en cuir.

En cette journée d’Après-Noël, bénéficiez de rabais allant jusqu’à 50% sur les articles sélectionnés. Aucun code promotionnel n’est requis! Achetez en ligne.

3. Adidas

Cette marque qui n’a plus besoin de présentation offrira des aubaines sur une sélection de vêtements, de chaussures et d’accessoires qui vous feront plaisir toute l’année.

En cette vente d’Après-Noël, obtenez jusqu’à 40% de rabais sur les articles à prix régulier et même jusqu’à 50% de rabais sur les articles d’outlet. Achetez en ligne.

Beauté

4. Lancôme

Soyez prêts pour la nouvelle année avec cette gamme de cosmétiques, de soins de la peau, de parfums et de maquillage.

Pour ce 26 décembre, procurez-vous vos produits favoris et bénéficiez d’aubaines allant jusqu’à 30% de rabais. Achetez en ligne.

5. Urban Decay

Les amateurs de maquillage seront heureux de magasiner parmi la variété de produits soldés de cette marque qui fait la différence. Trouvez-y vos favoris et faites de belles découvertes!

Aucun code promotionnel n’est requis pour profiter de rabais allant jusqu’à 50% sur les produits sélectionnés en ce Boxing Day. Achetez en ligne.

Maison

6. Keurig

D’excellentes boissons chaudes en appuyant simplement sur un bouton : le rêve! Et ce rêve se poursuit avec ce solde d’Après-Noël et sa variété d’aubaines.

En ce 26 décembre, obtenez 15% de rabais sur les capsules, le café et les accessoires. Qui plus est, pour tout achat de 80$ et plus, vous recevrez une boîte découverte Van Houtte. Achetez en ligne.

7. Linen Chest

Que ce soit pour des accessoires de literie, de bain, de décor ou de cuisine, un détour par ce géant du confort de la maison assurera une année tout en style et en douceur.

Lors du Boxing Day, profitez d’aubaines allant jusqu’à 75% de rabais sur une vaste sélection de produits, de 25% de rabais sur tous les produits à prix régulier et de 10% de rabais supplémentaires sur tous les articles déjà offerts à prix réduit. Achetez en ligne.

Voilà qui devrait bien occuper votre lendemain de Noël ! Pour encore plus d’offres incroyables, n’oubliez pas d’ajouter Amazon à votre routine de magasinage du 26 décembre!

* Les aubaines mentionnées sont à titre indicatif et sont sujettes à changement.