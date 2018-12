Anthony Calvillo rejoint les Carabins

L’ancien pivot des Alouettes de Montréal Anthony Calvillo a accepté un poste d’entraîneur adjoint et de responsable des quarts-arrières avec les Carabins de l’Université de Montréal.

La nouvelle a été confirmée par l'organisation dans un communiqué. Une conférence de presse officialisera le tout à 11 h 30.

En plus d’avoir été le pivot des «Moineaux» entre 1998 et 2013, Calvillo a occupé les postes d’entraîneur des receveurs, de coordonnateur offensif et d’instructeur des quarts-arrières au sein de l’équipe.

En 2018, il travaillait pour les Argonauts de Toronto en tant qu’entraîneur des quarts-arrières.

Calvillo apportera donc sa précieuse expérience au coordonnateur à l'attaque de l'équipe, Gabriel Cousineau.