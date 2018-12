CMHJ : Les Américains viennent à bout des Slovaques

Malgré un lent départ, les Américains sont revenus de l’arrière et l’ont emporté 2 à 1 contre les Slovaques, mercredi, à Victoria, à leur premier match de la ronde préliminaire dans le groupe B du Championnat du monde de hockey junior (CMHJ).

Les Américains ont cherché leurs repères au cours des deux premières périodes avant de finalement ouvrir la machine en début de troisième en marquant deux buts rapides.

Les Slovaques avaient préalablement pris les devants en fin de deuxième grâce à un tir de Marek Korencik entre les jambières du gardien Kyle Keyser.

Les Américains ont ensuite profité de la présence au cachot de Korencik pour égaler la marque. C’est le capitaine Mikey Anderson qui a nivelé les chances grâce un puissant tir de la ligne bleue.

Evan Barratt est revenu à la charge quelques minutes plus tard pour les États-Unis, déjouant la vigilance de Samuel Hlavaj à l’aide d’un tir voilé.

Hlavaj a toutefois bien fait devant la cage des Slovaques où il a repoussé 30 tirs. Pour sa part, Keyser a réalisé 12 arrêts.

L’Américain Jason Robertson et le Slovaque Adam Liska ont tous deux obtenu des tirs de pénalité, mais n’ont pas réussi à enfiler l’aiguille.

Les Tchèques victorieux

Le premier match du tournoi opposait la République tchèque à la Suisse, dans le groupe A. David Kvasnicka a permis aux Tchèques de s’imposer 2 à 1 en touchant la cible en prolongation.

Le défenseur de 19 ans a profité de la circulation devant le filet pour battre Lucas Hollenstein d’un tir des poignets.

Le gardien Lukas Dostal a également joué un rôle important dans la victoire. L’espoir des Ducks d’Anaheim a réalisé de nombreux arrêts-clés, particulièrement au troisième vingt. Il a complété son match avec 26 arrêts.

En deuxième période, c’est le capitaine de la formation suisse, Nando Eggenberger, qui a inscrit le premier but de l’édition 2019 du CMHJ. Positionné à l’embouchure du filet et profitant d’un avantage numérique, il a intercepté un tir raté de la pointe et a battu le gardien adverse en se retournant rapidement.

Pour le jeune homme de 19 ans, il s’agit d’un deuxième point en 11 parties en CMHJ, lui qui en est déjà à sa troisième participation.

La réussite d’Eggenberger a cependant réveillé les Tchèques qui ont créé l’égalité moins de deux minutes plus tard grâce à Martin Kaut.