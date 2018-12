Fantasy football: les joueurs que j’aime et ceux que je n’aime pas pour la dernière semaine d’activité

Comme ce ne sont pas toutes les ligues qui avaient un championnat la semaine dernière, voici mes dernières recommandations de la saison. Je félicite particulièrement tous les champions des ligues fantasy et je souhaite une belle période de réjouissance à tous les poolers du ballon ovale!

Qui j’aime

Porteurs

Sony Michel (N-A): Les Pats terminent la saison face aux Jets qui viennent de concéder beaucoup de verges au sol face aux Packers. Michel devrait connaître un autre match de plus de 100 verges terrestres.

Jamaal Williams (GB): Il touchera le ballon énormément dans un match sans importance face aux Lions. Il a couru avec aplomb face aux Jets la semaine dernière et j’aime ses chances de trouver à nouveau la zone payante.

Derrick Henry (TEN): Il a sept touchés dans les trois dernières semaines! Avec de l’incertitude au poste de quart-arrière et un match crucial pour les Titans, Henry verra le ballon très souvent face aux Colts.

Mentions honorables: Saquon Barkley (NYG), Peyton Barber (TB)

Receveurs

Mike Evans (TB): Un autre receveur qui devrait s’amuser face à la minable tertiaire des Falcons. Je ne vois pas de demi de coin chez les Falcons en mesure de stopper la vitesse et le gabarit de Evans.

Keenan Allen (LAC): Sa blessure à la hanche semble être guérie et il n’a pas mal paru la semaine dernière face à l’excellente défensive des Ravens. Une confrontation beaucoup plus facile est à l’horaire cette semaine alors que les Chargers visitent les Broncos.

Doug Baldwin (SEA): Il joue à un très haut niveau depuis deux semaines et même si une confrontation face à Patrick Peterson est intimidante, il trouvera une façon de s’imposer. J’aime le fait que le match se déroule à Seattle face à la formation de l’Arizona qui a hâte que la saison se termine.

Mentions honorables: JuJu Smith-Schuster (PIT), Tyreek Hill (KC)

Quarts-arrières

Nick Foles (PHI): Contrairement à son homologue Ryan Fitzpatrick, qui tombe en feu seulement en début de saison, Foles a tout le mérite de jouer son meilleur football à la fin décembre. Il y a de la magie autour du pivot des Eagles et il aura une autre superbe journée de travail face à la formation décimée des Redskins.

Ben Roethlisberger (PIT): Dans un match que les Steelers ne peuvent échapper pour avoir une chance de faire les séries, ils affrontent la défensive la plus généreuse de la NFL face aux pivots adverses en celle des Bengals. Ce sera une promenade dans le parc pour Big Ben même s’il s’agit d’un match de rivalité.

Derek Carr (OAK): Tout le monde semble s’amuser face à la tertiaire des Chiefs, je ne vois pas pourquoi cela serait différent avec Carr cette semaine. Il semble de plus en plus à l’aise dans l’attaque de Jon Gruden et il lance le ballon rapidement. Il pourrait être une bonne alternative pour ceux qui sont dans le trouble pour la finale.

Mentions honorables: Matt Ryan (ATL), Philip Rivers (LAC)

Ailiers rapprochés

Travis Kelce (KC): Cela fait deux rencontres qu’il n’a pas visité la zone des buts et cela devrait changer face aux Raiders à domicile. Les Raiders sont la 4e défensive la plus généreuse face aux ailiers rapprochés adverses.

Zach Ertz (PHI): Il termine une autre excellente saison et il profitera du momentum créé par Nick Foles pour avoir une belle journée de boulot face aux Redskins. Même si les Redskins font bien face aux ailiers raprochés adverses, Ertz sera ciblé souvent dans cette rencontre.

Mark Andrews (BAL): Il y a un gros risque à utiliser Andrews, car il est ciblé seulement entre 2 et 5 fois par rencontre. J’aime le fait que toute l’attention des Browns sera sur le jeu terrestre des Ravens ce qui pourrait permettre à Andrews de faire des gros jeux aériens. Un pari à tenter seulement si vous n’avez rien à perdre.

Mentions honorables: Evan Engram (NYG), Gerald Everett (LAR)

Défensive top 3

Buffalo: Les Dolphins ont souvent de la difficulté à jouer en fin de saison à Buffalo. Je ne vois pas comment les Dolphins pourraient s’imposer à l’attaque face à une très solide défensive dans un match à un bas pointage... dans le froid.

Philadelphie: La défensive a eu beaucoup de difficultés cette saison avec son lot de blessures, mais les Eagles affrontent une offensive encore plus amochée dans la capitale nationale. Washington n’a pas les outils pour faire mal paraître la défensive des Eagles.

Seattle: Les Seahawks jouent du bon football depuis quelques semaines et ils affrontent une offensive misérable. Ça sera une très longue journée de boulot pour les Cards et Josh Rosen dans un environnement très hostile à Seattle.

Qui je n’aime pas

Porteurs

Dalvin Cook (MIN): Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Cook alors qu’après une semaine intéressante face aux Lions, il affronte la coriace défensive des Bears. Je serais surpris de le voir gambader face au front défensif de Chicago. Akiem Hicks connaît une saison phénoménale comme plaqueur des oursons.

Christian McCaffrey (CAR): Quelle saison phénoménale pour CMF. Cependant, il termine la saison sur la route face aux Saints et la meilleure défensive de la NFL pour stopper le sol. Même si les Saints décident de reposer des joueurs, je pense qu’il sera quand même difficile pour le petit porteur des Panthers de s’imposer avec un quart-arrière substitut.

Nick Chubb (CLE): Une visite au domicile des Ravens pour terminer la saison n’est clairement pas la bonne prescription pour Chubb. J’aime mieux les chances pour un voleur de subtiliser Fort Knox que de voir Chubb s’imposer à Baltimore.

Autres mentions: Elijah McGuire (NYJ), Jordan Howard (CHI)

Receveurs

Sterling Shepard (NYG): Le dynamique receveur des Giants a connu son deuxième match de plus de 100 verges aériennes la semaine dernière. La tâche s’annonce difficile cette semaine avec la très physique tertiaire des Cowboys qui arrive dans la Grosse Pomme. Un match à oublier pour Shepard.

Amari Cooper (DAL): Comme on l’a vu cette saison, Cooper peut exploser à tout moment, mais il peut aussi disparaître complètement de l’attaque comme ce fut le cas lors des deux derniers matchs. Avec le titre de champions de division en poche, il ne serait pas étonnant de voir les Cowboys moins l’utiliser pour le week-end. Je me tiendrais loin de ce joueur.

DeAndre Hopkins (HOU): Il est présentement la seule menace offensive aérienne des Texans et il affronte la meilleure défensive de la NFL face aux receveurs adverses. Il sera ciblé beaucoup face aux Jags, mais je ne suis pas convaincu qu’il pourra s’imposer.

Autres mentions: Adam Thielen (MIN), Corey Davis (TEN)

Quarts-arrières

Baker Mayfield (CLE): Mayfield a justifié son rang de sélection au dernier repêchage de la NFL avec son jeu cette saison. Il termine la campagne avec une lourde commande alors que le pâtissier doit affronter une défensive coriace à Baltimore. Même s’il joue bien, les statistiques ne seront pas incroyables face à une défensive très physique.

Sam Darnold (NYJ): Comme prévu, il a été extraordinaire face aux Packers la semaine dernière. Cependant, une visite au domicile des Pats à la fin décembre ressemble à une mission impossible pour un quart-arrière recrue.

Deshaun Watson (HOU): Même si Watson joue bien, il est difficile de bien faire statistiquement face aux Jags. J’irais avec une autre option pour votre week-end crucial.

Autres mentions: Dak Prescott (DAL)

Ailiers rapprochés

Jesse James (PIT): Il n’est plus une option dans l’attaque des Steelers qui ont préféré y aller avec une attaque à cinq receveurs face aux Saints plutôt que d’essayer d’exploiter les ailiers rapprochés. À éviter.

Nick Vannett (SEA): Il a trouvé la zone des buts la semaine dernière, mais il n’est pas assez ciblé pour devenir un candidat qui pourrait contribuer pour votre finale. Il n’a pas vu plus de deux ballons lancés dans sa direction depuis la semaine 9.

Jimmy Graham (GB): Il faut se rendre à l’évidence que Graham n’est plus la menace qu’il a déjà incarné. Plusieurs s’attendaient à le voir exploser avec Rodgers comme quart-arrière, mais il n’a pas compté un seul touché depuis la semaine 9.

Autres mentions: Ian Thomas (CAR)

Si vous avez des questions à nous soumettre sur le fantasy football, écrivez-nous au fantasyfootball@quebecormedia.com .