François Legault, personnalité de l’année de l’Agence QMI

QUÉBEC | Rompant avec 50 ans d’alternance entre libéraux et péquistes, François Legault a mené en 2018 la Coalition avenir Québec – parti qu’il a lui-même fondé – à former le gouvernement du Québec, une première dans l’histoire de la province.

«Ce soir, les Québécois ont fait l’histoire. Ils ont fait confiance à un nouveau parti pour relancer le Québec», a dit M. Legault lors de sa victoire, le 1er octobre dernier.

L’Agence QMI a décidé d’en faire sa personnalité de l’année 2018, selon un sondage effectué auprès des responsables de l’information des médias de Québecor.

Le triomphe de M. Legault a été sans équivoque: lui et son parti ont obtenu 74 sièges sur une possibilité de 125 – soit bien assez pour former un gouvernement majoritaire – et ont reçu l’appui de 37 % des électeurs.

Son ascension à la tête de l’État a été rapide: il est devenu premier ministre sept ans seulement après avoir fait un retour en politique et fondé la Coalition avenir Québec.

Le chroniqueur politique au Journal, Antoine Robitaille, écrivait d’ailleurs, au lendemain du scrutin, que M. Legault avait su «désactiver le clivage fondamental établi depuis la Révolution tranquille», soit celui de l’axe souverainiste-fédéraliste, et ce, en fondant son propre parti.

«C’est le type d’exploit que peu de chefs politiques ont réussi à réaliser dans notre histoire. Maurice Duplessis, René Lévesque... qui d’autre?», poursuivait-il.

Avance concrétisée

La victoire de l’homme d’affaires et cofondateur d’Air Transat était pourtant loin d’être acquise au tournant de l’année 2018.

Même s’il détenait depuis plus d’un an une certaine avance dans la plupart des sondages, plusieurs voyaient Philippe Couillard être reconduit à son poste, notamment en raison de l’organisation et de l’expérience de l’équipe libérale. Quelques faux pas en campagne électorale, notamment sur l'immigration, ont d’ailleurs bien failli coûter l’élection à M. Legault.

Mais le vent de changement qui soufflait déjà sur le Québec a été plus fort que les contrecoups de la campagne inégale menée par le chef caquiste.

Des défis à la tonne

Bien qu’il jouisse d’un mandat clair de la part des Québécois, force est de constater que les défis sont grands, voire énormes, pour François Legault.

En effet, les promesses qu’il a formulées en campagne sont à la fois nombreuses, ambitieuses, et, la plupart du temps, critiquées par les oppositions et certains groupes de pression.

Offrir à tous les enfants du Québec la maternelle à quatre ans, réformer le mode de scrutin, entamer la construction de troisième lien entre Québec et Lévis, réduire temporairement de 20 % le nombre d’immigrants: voilà autant de promesses que de batailles qui devront être menées sans l’appui de tous les parlementaires au Salon bleu.

Mais en ce qui concerne l’année 2018, elle appartient définitivement à François Legault.

Et assurément, la jeune histoire du Québec s’en souviendra.