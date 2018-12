Hubert Lenoir et Christophe Maé polarisent la radio

Outre Toutes les femmes savent danser, les chansons francophones qui ont été parmi les plus jouées à la radio cette année appartiennent à Hubert Lenoir et Christophe Maé.

Fille de personne, qui nous a révélé Hubert Lenoir, a été « polarisante », affirme Jean-Pascal Lemelin, de Rouge FM et Énergie. « La réaction de l’auditoire, c’est qu’ils aimaient ou qu’ils détestaient, a-t-il commenté. Oui, il y a eu un “buzz”, mais pas un “buzz” aimé de tous, comparativement à Loud ».

À Rythme FM, Il est où le bonheur a eu l’effet d’un « raz-de-marée », estime le directeur de la programmation musicale Étienne Grégoire. Premier juin, de Lydia Képinski, et Corinne, des Trois Accords, se sont aussi démarquées dans les palmarès.

Photo Ben Pelosse

La « tempête » Shallow

Du côté anglophone, le gros buzz est arrivé en fin d’année avec Shallow, tirée de la trame sonore du film A Star Is Born, avec Lady Gaga et Bradley Cooper.

« C’est le genre de truc qui va demeurer, mais qui s’essouffle quand même un peu plus vite, a expliqué Étienne Grégoire de Rythme FM. On arrive tranquillement au stade où le “hit” craque. Les gens commencent à l’avoir assez entendu. Dans quelques mois, on pourra la ramener et elle aura un autre souffle. »

Photo d’archives, Didier Debusschère

« Cet automne, ç’a été la tempête Shallow. Elle performe hyper bien », ajoute Jean-Pascal Lemelin.

Sinon, Maroon 5 est « pas tuable » sur les ondes, que le groupe a envahies cette année avec Girls Like You. « Ça fait quelques années qu’ils roulent leur bosse, et ils sont encore aussi forts », relate Étienne Grégoire.

Perfect, d’Ed Sheeran, Main Girl, de Charlotte Cardin, Echame La Culpa, de Luis Fonzi, et One Kid, de Calvin Harris et Dua Lipa font aussi partie des chansons qu’on a le plus entendues cette année sur les différentes stations.

Timberlake passe dans le beurre

Certaines chansons fort attendues en 2018 n’ont pas fait mouche. « La sortie de Justin Timberlake a fait jaser, mais pas les chansons en tant que telles, affirme Étienne Grégoire de Rythme FM au sujet de l’album Man of the Woods. Je n’ai pas vu de grosses réactions. Pourtant, au début de l’année, on s’attendait à quelque chose d’énorme. Ils ont essayé trois tounes de cet album-là et disons que ç’a été des “hits” moyens. »

« Il y a deux flops cette année à mon avis, estime Jean-Pascal Lemelin de Rouge FM et Énergie. C’est Jackie Chan, de Tiesto, Post Malone et compagnie, et Calypso, de Luis Fonzi. »

Photo d’archives, Didier Debusschère

2019 nous apportera...

L’album en anglais de Céline Dion est attendu avec impatience par les radios. Aucun détail n’a filtré pour l’instant quant à sa sortie. Après Big Boy, le prochain album de Charlotte Cardin devrait aussi se faire entendre au courant de l’année prochaine. Toujours du côté anglophone, les radios surveilleront aussi Ariana Grande et Rihanna.

Côté francophone, on attend le troisième album de King Melrose, une machine à succès radiophoniques, ainsi que les opus de Laurence Nerbonne, Ingrid St-Pierre et Jacobus, entre autres.