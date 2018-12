«Je serai de retour» - Tom Brady

Tom Brady a dissipé les doutes concernant son avenir dans la NFL. À priori, la retraite n’est pas une option pour le vétéran de 41 ans.

Dans une entrevue accordée au réseau radiophonique Westwood1, mercredi, le quart des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a indiqué qu’il entend revenir au jeu la saison prochaine.

«Je crois absolument que je serai de retour (en 2019), a-t-il déclaré. J’en ai parlé pendant longtemps. Mon objectif est non seulement de revenir l’an prochain, mais les saisons suivantes aussi. J’essaierai d’en ferai le plus possible.»

Brady a connu son lot d’ennuis, cette saison. Pour la première fois en cinq ans, il a lancé plus de neuf interceptions et son pourcentage d’efficacité a chuté au cours des trois dernières campagnes (67,4, 66,3, 65,4). À quelques jours du dernier match du calendrier, son total de passes de touché (25) est à son plus bas depuis 2013.

Les cibles sont de plus en plus limitées pour le pivot étoile : Josh Gordon est suspendu indéfiniment, tandis que Julian Edelman est ennuyé par une blessure. L’ailier rapproché Rob Gronkowski n’est pas à 100% non plus.

Malgré ses facteurs atténuants, le pivot est toujours heureux d’exercer son métier.

«J’ai été en mesure de faire un métier que j’aime pendant 19 ans, a-t-il dit au réseau ESPN. Je me réveille tous les matins excité d’aller au boulot. Je ne crois pas qu’il y a de plus beaux cadeaux dans la vie que ça. Dans mon cœur et dans mon esprit, j’aime jouer au football.»

Les Patriots de Brady trônent au sommet de la section Est de l’Association Américaine avec un dossier de 10-5 – la seule supérieure à ,500 dans cette division. Ce rendement est surtout grâce à leur fiche parfaite de 7-0 à domicile.

La Nouvelle-Angleterre terminera sa saison régulière en accueillant les Jets de New York, ce dimanche.