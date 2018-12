Ce fut une année exceptionnelle au niveau de la gastronomie dans notre belle province.

Le Québec n’a jamais vu autant de succès, de tables nouvelles et merveilleuses, de bons produits de notre terroir et d’intérêt pour la cuisine. Nous voulons à tout prix partager nos trouvailles, nos recettes et nos astuces. Profitons des derniers jours de l’année pour inviter à notre table parents et amis.

Dans un appel à la convivialité, je vous offre en cette dernière semaine de l’année deux recettes faites pour manger entre personnes de bonne volonté.

D’abord une recette de pizza qui représente pour moi la quintessence de la diffusion du plaisir à table. En 2019, vous verrez partout plus de pizzas, et de toutes les sortes : des simplettes jusqu’aux pizzas de luxe au canard ou au caviar. Coupée en quatre ou en huit morceaux, la pizza plaît à tout le monde.

Puis une casserole pleine de moules baignant dans une sauce épicée pour remplir les écuelles de votre marmaille. Rien que du plaisir jusqu’au bout des doigts.

Je vous souhaite de terminer l’année avec vos gourmands favoris et une année 2019 pleine de recettes pour des repas joyeux à offrir et à semer autour de vous comme des cadeaux de la vie.

Pizza asperges, feta et sauce BBQ

La pâte à pizza est peu chère et très facile à préparer. À vous de mélanger les saveurs et les garnitures amusantes. Si la pâte est bonne et si la garniture est fraîche, il n’y a pas d’erreur possible. Préparez la pâte à pizza en doublant la recette et congelez les boules de pâte pour toujours en avoir sous la main.

Portions : 8

Préparation : 25 min

Repos : 1 h

Cuisson : 35 min

Ingrédients

1 c. à s. de levure à pain

375 ml (1½ tasse) d’eau tiède

3 c. à s. d’huile d’olive extra vierge

1 c. à s. de sucre

2 gousses d’ail, pelées, écrasées et finement hachées

1 ½ c. à thé de sel

375 g (3 tasses) de farine tout usage + 2 c. à s.

Garniture :

125 ml (½ tasse) de sauce BBQ

2 petits oignons, finement hachés

250 ml (1 tasse) de coulis de tomate

110 g (4 oz) de parmesan finement râpé

60 ml (¼ tasse) d’huile d’olive extra vierge

450 g (1 lb) d’asperges fines

2 tomates, hachées

225 g (8 oz) de fromage feta émietté

Méthode

Dans un bol, délayer la levure dans l’eau tiède. Laisser reposer 5 minutes. Dans le bol d’un mélangeur électrique muni d’un fouet plat, mélanger l’huile d’olive, le sucre, l’ail et le sel. Incorporer la levure délayée. Ajouter 375 g (3 tasses) de farine et mélanger jusqu’à ce que la pâte soit élastique et légèrement collante. Huiler légèrement un grand bol et y transférer la pâte. Couvrir la pâte d’un linge propre. Laisser reposer 1 heure dans un endroit frais. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Couvrir 2 plaques à cuisson de papier sulfurisé. Dégonfler la pâte en donnant un coup de poing au centre. Retourner la pâte sur une surface légèrement farinée. Pétrir à la main en ajoutant quelques cuillerées de farine. Découper la pâte en 4 morceaux égaux. Aplatir chaque morceau de pâte au rouleau à pâtisserie pour obtenir une pâte mince. Déposer les cercles de pâte sur les plaques. Badigeonner la pâte de sauce BBQ. Couvrir d’oignons hachés, puis de coulis de tomate. Saupoudrer de parmesan. Arroser d’huile d’olive. Cuire au four 25 minutes. Pendant ce temps, cuire les asperges 5 minutes dans l’eau bouillante. Égoutter. Retirer la pizza du four. Garnir d’asperges, de tomates et de fromage feta. Remettre au four 5 minutes. Retirer la pizza du four et servir immédiatement.

Moules et crevettes à la sauce épicée

Pour réjouir la tablée, servez ce plat très chaud avec du bon pain frais et un peu de vin blanc très frais. Absolument délicieux.

Portions : 4

Préparation : 25 min

Ingrédients

2 c. à s. d’huile d’olive extra vierge

1 gros oignon, finement haché

3 gousses d’ail, pelées et finement hachées

500 ml (2 tasses) de coulis de tomate

750 ml (3 tasses) de jus de palourde

1½ c. à thé de piment d’Espelette

450 g (1 lb) de grosses crevettes

900 g (2 lb) de moules rincées

2 c. à s. de jus de citron

Quelques feuilles de basilic

Sel et poivre

Méthode

1. Dans un très grand poêlon, faire chauffer l’huile d’olive. Ajouter l’oignon et faire revenir à feu moyen 4 minutes. Ajouter l’ail et faire revenir 2 minutes. Verser le coulis de tomate et le jus de palourde. Ajouter le piment d’Espelette. Saler et poivrer. Porter à ébullition 5 minutes, en remuant souvent. Ajouter les crevettes et les moules. Couvrir. Cuire à feu moyen-doux environ 15 minutes ou jusqu’à ce que les moules soient ouvertes.

2. Retirer le poêlon du feu et jeter les moules qui sont restées fermées. Arroser de jus de citron. Garnir de feuilles de basilic. Servir immédiatement.