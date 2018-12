L’année du hip-hop

L’année 2018 a été sans contredit celle du hip-hop à la radio. Les stations sont unanimes : Toutes les femmes savent danser, de Loud, a été la chanson la plus jouée cette année. Et elle a créé un formidable effet d’entraînement pour le style musical, longtemps boudé par la radio.

Autant du côté de Rouge FM qu’Énergie, Rythme FM et même ICI Musique, Toutes les femmes savent danser est la chanson la plus jouée et la plus demandée par les auditeurs québécois en 2018.

Photo Agence QMI, Dario Ayala

Mais on ne se fera pas de cachotterie : c’est grâce à son côté pop très fort que les radios ont embarqué la chanson en rotation.

« C’est du hip-hop, mais ça n’en est pas en même temps », a fait valoir le directeur de la programmation de Rythme FM, Étienne Grégoire, un des intervenants du monde de la radio avec qui Le Journal a décortiqué la dernière année musicale.

« Il y a un “groove” très dansant, très populaire », a-t-il ajouté.

Pour Jean-Pascal Lemelin, directeur de la programmation des stations Rouge FM et Énergie pour l’ensemble du Québec, il n’y a pas de doute non plus sur l’immense popularité de la pièce. « C’est la plus grosse chanson franco qu’on a jouée », dit-il.

Photo Agence QMI, Joel Lemay

Effet d’entraînement

La popularité de la chanson de Loud semble avoir ouvert les esprits au rap québécois avec sa percée. Le premier extrait du plus récent album de Koriass, la chanson Cinq à sept, se fait maintenant entendre à CKOI et à Énergie.

La chaîne ICI Musique, quant à elle, a embarqué à fond dans la vague hip-hop en faisant jouer non seulement Loud et Koriass, mais aussi Fouki, Alaclair Ensemble, de même que le groupe de rap français Bigflo et Oli.

Photo Ben Pelosse

« Ça faisait quand même quelques années qu’on jouait Koriass, précise la directrice de la chaîne, Josée Bellemare. Mais c’est sûr que cette année, il y a eu une grosse augmentation de la place du hip-hop. Il y a plein de jeunes qui émergent. C’est beaucoup plus présent qu’avant. »

Les cinq chansons de l’année du Top 100 Billboard

God’s Plan, Drake

Perfect, Ed Sheeran

Meant To Be, Bebe Rexha & Florida Georgia Line

Havana, Camilla Cabello ft. Young Thug

Rockstar, Post Malone

Les chansons les plus écoutées sur Spotify en 2018

God’s Plan, Drake

SAD !, XXXTentacion

Rockstar, Post Malone ft. 21 Savage

Psycho, Post Malone ft. Ty Dolla $ign

In My Feelings, Drake

Les cinq chansons de l’année selon le magazine Rolling Stone