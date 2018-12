Le super-héros Aquaman barbote en tête du box-office nord-américain

Le super-héros Aquaman s’est emparé pour sa sortie de la première place du box-office nord-américain, devançant la nanny pleine de ressources Mary Poppins, selon les chiffres définitifs publiés mercredi par la société spécialisée Exhibitor Relations.

Les studios Warner ont offert à Aquaman son premier long-métrage en solo après une apparition notamment dans «Justice League» (2017).

Le héros incarné par Jason Momoa (le seigneur dothraki Khal Drogo dans «Game of Thrones»), qui partage l’affiche avec Amber Heard et Willem Dafoe, a généré 67,4 millions de dollars entre vendredi et dimanche aux États-Unis et au Canada.

À bonne distance, mais malgré tout en deuxième position, une autre nouveauté du classement: «Le retour de Mary Poppins», avec 23,5 millions de dollars. La célèbre nounou est incarnée par l’actrice britannique Emily Blunt, qui joue aux côtés de Lin-Manuel Miranda et de Ben Whishaw.

Cette suite du film qui avait valu un Oscar à Julie Andrews en 1965 reprend les personnages de Michael et Jane Banks. Les enfants qui avaient été gardés par Mary Poppins sont devenus des adultes.

La troisième place revient à «Bumblebee», qui donne la vedette à cet «autobot» issu de la saga des «Transformers». Pour son premier weekend en salles, le film a rapporté 21,6 millions de dollars.

«Spider-Man: New Generation» tombe du coup à la quatrième place. Le nouvel homme araignée joué par Miles Morales a généré 16,6 millions de dollars au cours du weekend, et 64,7 millions en deux semaines

Il devance de nouveau «La Mule», réalisé par Clint Eastwood, qui est également devant la caméra. Ce film raconte l’histoire d’un ancien soldat transportant de la drogue pour un cartel mexicain. Il a cumulé 9,5 millions en trois jours et 35,2 millions en deux semaines.

