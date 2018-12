Les aubaines se poursuivent

Au lendemain de l’Après-Noël, plusieurs articles culturels sont encore en vente à des prix inférieurs à la normale. Entre musées, spectacles d’humour et articles électroniques, voici quelques rabais qui satisferont les consommateurs.

Paris au musée

Photo courtoisie

Jusqu’au 6 janvier, le prix d’entrée au Musée Stewart de Montréal est de 10 $ pour la famille et 10 $ par adulte. Parmi ses expositions, le Musée propose Paris en vitrine – Les boutiques au 18e siècle, où les visiteurs peuvent s’évader dans la Ville Lumière pour y explorer les boutiques parisiennes de l’époque. L’exposition permanente Histoires et mémoires présente quant à elle près de 500 objets, documents et livres qui s’étalent sur plus de cinq siècles.

Humour à petits prix

Photo d'archives

Encore une fois cette année, le groupe Entourage ramène ses forfaits des Fêtes. Avec deux spectacles à partir de 66 $ ou trois spectacles à partir de 84 $, vous avez le choix entre plusieurs humoristes, dont P-A Méthot, Mario Tessier, Mariana Mazza et Guy Nantel. Le duo Sèxe Illégal propose de son côté une offre 2 pour 1 sur sa « deuxième première médiatique » du 21 mars au National de Montréal.

Dans l’univers des superhéros

Photo d'archives

Jusqu’au 1er janvier 23 h 59, un rabais de 15 % est offert sur le prix des billets pour le Comiccon de Montréal 2019. Événement incontournable pour tous les amateurs de superhéros et personnages de bandes dessinées, le Comiccon sera de retour du 5 au 7 juillet 2019, au Palais des Congrès. L’an dernier, plus de 60 000 personnes ont assisté à la dixième édition de l’événement à Montréal.

Art collectif

Photo courtoisie

Collectif très prisé des artistes, Artgang a établi sa marque en 2014 et propose de l’art sur plusieurs formes (collection, vêtements, projets spéciaux). Avec son événement Boxing Week, qui se déroule jusqu’au 31 décembre, Artgang propose des rabais jusqu’à 75 % à sa boutique sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal et 30 % sur son site web.

Les écouteurs de Dr. Dre

Photo courtoisie

Voilà déjà dix ans que le rappeur Dr. Dre et le producteur Jimmy Iovine ont fondé Beats Electronics et leurs fameux écouteurs avec la lettre « b » distinctive. Jusqu’à demain, les magasins La Source vendent le casque sans fil Studio Wireless de Beats au coût de 230 $ au lieu de 400 $, un rabais de près de 43 %.