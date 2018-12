Les flops de l’année

Personne ne connaît la recette qui garantit un succès aux guichets, pas même les grands studios hollywoodiens qui se trompent chaque année en lançant des films qui font patate au box-office ou qui sont démolis par la critique. De Robin des bois à Cinquante nuances plus claires en passant par le film québécois Papa est devenu un lutin, voici sept des échecs les plus mémorables au cinéma en 2018.

Gotti : Le parrain

Vous n’avez jamais entendu parler de ce film dans lequel John Travolta prête ses traits à l’ancien parrain de la mafia italienne, John Gotti ? C’est normal puisqu’il n’a pas eu droit à une sortie en salles chez nous, se retrouvant directement dans les rayons de DVD. Il faut dire que la presse américaine n’a pas été tendre l’été dernier à l’endroit de ce film de gangsters qualifié unanimement de navet. Assassiné par la critique, Gotti : Le parrain a récolté à peine 4 M$ au box-office américain. Ouch...

Déchainée

On a un peu pitié de Jennifer Garner qui a dû regretter à plusieurs reprises d’avoir accepté de jouer le rôle principal de ce drame d’action ultra-violent réalisé par le Français Pierre Morel (Taken). En plus d’avoir cumulé des recettes d’à peine 35 M$ au box-office nord-américain, Déchaînée (Peppermint en version originale) a été malmené par la critique, à tel point que le film a obtenu une note moyenne de seulement 11 % sur le site Rotten Tomatoes. Bref, une grosse erreur de parcours pour Jennifer Garner.

Carnage chez les joyeux touffus

Comme Jennifer Garner avec Déchaînée, la comédienne Melissa McCarthy voudra certainement oublier rapidement l’échec cuisant de Carnage chez les joyeux touffus, un film qui n’aurait franchement jamais dû exister. Dans cette comédie extrêmement vulgaire qui a été décrite comme une sérieuse candidate au titre de pire film de la décennie par le magazine Rolling Stone, McCarty incarne une détective qui fait équipe avec une marionnette alcoolique pour enquêter sur la disparition des vedettes d’une émission pour enfants.

Papa est devenu un lutin

Rarement a-t-on vu un film québécois se faire autant démolir par la critique. Sortie dans les Cinémas Guzzo à la fin novembre, cette comédie de Noël est rapidement devenue la risée des critiques de cinéma qui ont pris un malin plaisir à se moquer de l’absence de scénario, de l’amateurisme de la mise en scène et du jeu médiocre des comédiens. L’organisme Médiafilm a d’ailleurs attribué à Papa est devenu un lutin une note de 7 (minable). Même si le réalisateur Dominique Adams se défend en disant avoir voulu faire un film pour les enfants et non pour les critiques, Papa est devenu un lutin n’a pas réussi à attirer beaucoup de spectateurs dans les salles. Après trois semaines à l’affiche, le film avait récolté un peu plus de 32 000 $ aux guichets, selon les chiffres de Cinéac.

Robin des bois

Avions-nous vraiment besoin d’un autre film inspiré par les aventures de Robin des bois ? Poser la question, c’est y répondre. Sans surprise, ce nouveau Robin des bois mettant en vedette Taron Egerton et Jamie Foxx s’est cassé les dents au box-office lors de sa sortie en salles à la fin novembre, récoltant un maigre 30 M$ dans les salles nord-américaines – un résultat très décevant quand on sait que les coûts de production du film ont dépassé les 100 M$. Parions qu’Hollywood attendra encore au moins quelques années avant de produire un autre Robin des bois...

Gratte-ciel

Dwayne « The Rock » Johnson a longtemps été un gage de succès au box-office­­­. Or, depuis deux ans, le taux de réussite de l’ancien lutteur a sérieusement baissé. Après avoir été associé à l’un des pires flops de l’été 2017 au box-office (la comédie Alerte à Malibu), The Rock a dû essuyer un autre échec retentissant en 2018 avec le film d’action Gratte-ciel. En plus d’avoir été très mal accueilli par la critique, Gratte-ciel n’a pas obtenu les résultats escomptés au box-office nord-américain (seulement 67 M$). Mince consolation : le film a beaucoup mieux marché à l’extérieur des États-Unis, notamment en Chine.

Cinquante nuances plus claires

Le moins qu’on puisse dire, c’est que le phénomène entourant la série de drames romantiques et pseudo-érotiques Cinquante nuances de Grey s’est essoufflé rapidement. La sortie du premier film, en 2015, avait suscité un engouement important auprès du public féminin. Mais ça n’a pas duré longtemps. Si le second film, paru en 2017, n’a pas eu autant de succès que le premier, le troisième, sorti au début 2018, a été lancé dans une certaine indifférence. La bonne nouvelle, c’est que cette fois-ci, la trilogie est bel et bien terminée.