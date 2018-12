Les influenceurs dans nos vies

Celles et ceux qu’on appelle les «influenceurs» sont partout sur les médias sociaux. Que ce soit dans la mode, la décoration, les médias, les «styles de vie», etc, on ne les compte plus.

On dit que l’on mesure leur «pouvoir» d’influence à leur capacité ou non d’orienter les choix et les comportements des consommateurs. Bref, le phénomène est dans l’air du temps.

M’inspirant du concept, pendant la période des Fêtes, je me permettrai de vous présenter quelques-uns de «mes» influenceurs de vie, et non pas, il va sans dire, de consommation.

Ces personnes qui, dans nos vies, nous rendent meilleurs, nous obligent à nous dépasser et qui, surtout, le font par amour ou par amitié.

Vu sous cet angle, en plus bien évidemment de nos parents et grands-parents, nous avons tous nos influenceurs, dans le sens pleinement humaniste du terme.

Alors, si le cœur vous en dit de partager l’histoire des vôtres dans la section commentaire ci-dessous, vous êtes tout à fait les bienvenus de le faire.

En attendant les vôtres, permettez-moi de partager quelques-uns des miens avec vous. Au cours des prochains jours, je le ferai en billets sur mon blogue.

***

Mes influenceurs (1ère partie) : Sophie

Gwen et Sophie sont deux amies exceptionnelles qui m’ont beaucoup appris.

J’ai connu chacune séparément à la clinique d’oncologie du Royal Victoria, là où j’ai été soignée en 1996 pour un cancer agressif du sein.

Je vous parlerai demain de Gwen.

En salle de chimiothérapie, j’ai tout d’abord rencontré Sophie. La belle Sophie, la brillante Sophie.

Bachelière en communication, elle travaillait en télévision pour enfants. Jeune artiste et habitée de tous les talents, Sophie était aussi une épouse et la jeune mère de la petite et magnifique Natacha.

Sophie était atteinte d’un cancer devenu incurable. Quand je l’ai connue, elle se battait bec et ongles depuis deux ans pour rester dans la vie qu’elle aimait tant.

Sophie était en effet terriblement vivante. Elle s’habillait de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. Son sourire était contagieux et sa sollicitude, grande comme la planète dont elle rêvait de faire le tour.

Lorsqu’on a découvert que nous habitions passablement près l’une de l’autre, on s’est liées d’amitié. On se visitait. On allait magasiner des babioles sur l’avenue Mont-Royal. On mangeait des bagels et on se délectait de trouvailles inouïes à la boutique Fêt'Art.

Et oui, on parlait aussi et parfois de la maladie et de la mort.

J’adorais également la compagnie de sa petite fille et de son mari Denis. Sans enfant moi-même, je découvrais l’amour immense de Sophie pour Natacha et le soutien indéfectible de son compagnon.

Pour aider sa fille Natacha, de même que tous les enfants dont un parent est gravement malade, Sophie a même trouvé le temps et l’énergie de rédiger et de publier un livre qu’elle a aussi magnifiquement illustré. Son titre : Un dragon dans le cœur.

Au fil du temps, le cancer a malheureusement progressé.

Au début de l’année 1998, l’accompagnant chez l’oncologue – nous avions le même -, il me dit à part que l’heure était venue pour Sophie de se rendre à l’unité de soins palliatifs de l’hôpital. Le choc était invivable.

Comment, déjà? Pourquoi? Comment? Tout plein de questions inutiles dans les circonstances.

Comme j’étais là, c’est moi qui ai accompagné Sophie aux soins palliatifs pour l'aider à s'installer dans ce qui serait sa dernière chambre.

Deux ans et demi auparavant, j’avais fait le même trajet déchirant avec ma mère.

Alors, pour vivre un moment aussi intensément intime, vous imaginez le degré de confiance et d’amitié qui nous liait, Sophie et moi. Sophie avait tout plein d'amies dévouées, mais ce jour-là, c'était à moi que le destin m'assignait ce moment fatidique.

La suite, vous la devinez.

Cette année marque le vingtième anniversaire de sa mort.

Je n'oublierai jamais Sophie.

Depuis, sa photo lumineuse de vie est dans ma salle à dîner. Surtout, Sophie est toujours là, dans mon cœur.

***

En quoi m’a-t-elle tant influencée?

Par sa douceur, son intelligence, sa volonté, sa curiosité intellectuelle insatiable, son amour des voyages, son désir puissant de vivre, son courage et sa franchise.

Par son amitié inconditionnelle qu’elle distribuait à tous vents.

Pour le temps qui nous est irrémédiablement compté.

Aussi, pour le respect que l’on se doit d’avoir tout d’abord pour soi-même. Le respect de soi sans lequel le respect des autres est impossible.

Cette leçon déterminante, les aléas de la vie me la fait parfois oublier. Depuis quelques temps, elle me revient, enfin.

En 1997, pour mon anniversaire, mon amie Sophie m’avait confectionné une magnifique petite boîte bleu-méditerranéen, une couleur qu’elle aimait beaucoup.

Sur chacun des côtés de la boîte, elle avait fait un collage de photos et d’illustrations de grands personnages féminins de l’Histoire : Jeanne D’Arc, Molly Pitcher, la Marianne de la République française, un Don Quichotte (que nous sommes tous un peu, femme ou homme). Et bien évidemment, pour accompagner le tout, le portrait d'une jeune fille de l’âge de Natacha.

Très touchée par son cadeau, je lui ai demandé si l'image de la petite fille représentait en effet Natacha. Elle m'a dit que oui, mais qu'elle représentait aussi la jeune fille qui est encore en moi et dont je dois prendre soin.

À l’intérieur, Sophie avait inséré un parchemin enroulé sur lequel elle m'avait écrit ce qu'elle pensait de notre amitié et aussi, combien je devais avoir confiance en moi-même et en mes forces.

Ce cadeau, je le garde également tout près de moi. Toujours. Il m’est plus précieux qu'un diamant.

***

Plus tard cette semaine, la suite parmi quelques influenceurs de vie.

***

Et les vôtres? Partagez-les ici si le geste vous inspire.