Les Raptors freinent le Heat

Un tir de trois points réussi de Danny Green avec 22 secondes à faire au quatrième quart a permis aux Raptors de Toronto de l’emporter 106 à 104 face au Heat, mercredi soir, à Miami.

Pour l’équipe locale, qui menait par 11 points à la demie, il s’agit d’un premier revers en six matchs.

Auteur de 30 points, Kawhi Leonard a été l’un des artisans de la remontée des Raptors, qui ont inscrit 37 points contre 21 pour leurs adversaires au troisième quart.

Green et Fred VanVleet ont également mené les visiteurs avec des productions respectives de 18 et de 16 points. Pascal Siakam a quant à lui enregistré 10 points et neuf rebonds.

Du côté du Heat, Justise Winslow a marqué 21 points tandis que Hassan Whiteside a récupéré 12 rebonds.