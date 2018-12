Nos 10 «crush» masculins de 2018 qu’on a hâte de suivre en 2019

En 2018 on est tombé en amour souvent, autant au cinéma qu’à la télévision.

On a découvert plusieurs acteurs prometteurs (et pas mal cute!) dont la carrière est assurée d’exploser en 2019.

Voici nos 10 «boy crush» de 2018!

10. Luke Benward

Cette année, on l’a connu dans les films Dumplin’ et Life of the Party. En 2019, il a déjà 3 films de prévus, dont le «thriller» Grand Ilse avec Nicolas Cage!

9. Gavin Leatherwood

Gavin sera pas mal occupé dans les prochaines années avec son rôle de Nicolas Scratch dans Chilling Adventures of Sabrina, mais on est certains qu’on va le voir partout très bientôt.

8. Timothée Chalamet

Bon, ça fait un moment qu’on connait Timothée, mais c’est en 2018 qu’on a vraiment réalisé à quel point il était parfait. D’après nous, il va obtenir sa seconde nomination aux Oscars très bientôt pour Beautiful Boy.

7. Ross Lynch

Il n’y a pas juste Sabrina qui a un crush sur Harvey Kinkle, nous aussi! Et si vous êtes courageux, vous l’avez aussi peut-être vu en 2018 dans le rôle d’un tueur en série dans le film My Friend Dahmer.

6. Winston Duke

Black Panther a été LE grand succès de 2018 en étant le film à amasser le plus d’argent au box-office américain. Ça nous a aussi permis de découvrir une foule d’acteurs, dont Winston Duke qu’on aura la chance de revoir en 2019 dans Us, le film d’horreur de Jordan Peele.

5. Jacob Elordi

C’est dans The Kissing Booth que nous, et Joey King, sommes tombés en amour avec Jacod Elordi. Il a depuis pris une pause de réseaux sociaux, mais on sait qu’en 2019 on le verra dans la série Euphoria aux côtés de Zendaya!

4. Keiynan Lonsdale

Love, Simon est l’une des meilleures comédies romantiques de l’année. Keiynan Lonsdale nous a tous charmés dans son rôle de Bram. On peut le voir aussi dans The Flash et l’année prochaine il retrouvera Nick Robinson dans le film Weetzie Bat.

3. Henry Golding

C’est difficile de croire que Crazy Rich Asians est le premier rôle au cinéma d’Henry Golding. Avant ce film, il était animateur à la télévision, et non acteur! Il a déjà 3 projets de prévus en 2019 et ce n’est que le début.

2. Chance Perdomo

Sabrina est une émission beaucoup trop généreuse en matière de crush! Après Gavin et Ross, c’est pour Chance Perdomo qu’on craque! L’acteur anglais n’a pas eu une tonne de rôles, mais après celui d’Ambrose, sa carrière va exploser!

1. Noah Centineo

C’était IMPOSSIBLE de passer à côté de Noah Centineo, le #1 crush de 2018, la révélation parmis les révélations! En 2019, on pourra revoir Noah dans The Stand In avec Camila Mendes, dans Charlie’s Angels, dans la suite de To All the Boys, et même dans un film avec Jackie Chan! Go Noah!

*Pour faire le plein d’inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!