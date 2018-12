Nos 10 «girl crush» découvertes de 2018 à suivre en 2019

Entre To All the Boys I've Loved Before et Sabrina, 2018 fut l'année pour découvrir de jeunes actrices talentueuses qu'on a envie de suivre.

Voici donc nos 10 «crush» féminins de 2018!

10. Kiernan Shipka

Notre nouvelle Sabrina l’apprentie Sorcière est parfaite! On connaissait déjà ses talents d’actrices, mais là, on aura quatre saisons de Sabrina pour la voir aller.

9. Joey King

Joey King est une actrice qui roule sa bosse depuis quelques années, mais avec The Kissing Booth, Slender Man et Summer 03, 2018 fut SON année.

8. Constance Wu

Le film Crazy Rich Asians a brisé plusieurs barrières en étant le premier film hollywoodien avec une distribution à 100% asiatique. L’actrice principale, Constance Wu, a volé notre coeur!

7. Amandla Stenberg

On a connu Amandla comme Rue dans The Hunger Games, mais en 2018 elle a prouvé qu’elle était une actrice hors pair avec son rôle touchant dans The Hate U Give.

6. Eliza Scanlen

Eliza a volé la vedette dans la mini-série Sharp Objects. On a tellement hâte de voir l’actrice australienne en 2019 dans Little Women aux côtés de Timothée Chalamet. Saoirse Ronan et Emma Watson!

5. Geraldine Viswanathan

Peu de films nous ont autant fait rire en 2018 que Blockers et The Package. Les 2 avaient en commun l’hilarante Geraldine Viswanathan qui sera dans rien de moins que deux films et une série télé en 2019!

4. Letitia Wright

Black Panther est plus qu’un film de superhéros, c’est aussi la preuve que le public veut plus de diversité dans ses gros films hollywoodiens. Le personnage de Shuri était clairement notre préférée, et c’est grâce aux talents de Letitia!

3. Danielle Macdonald

Danielle est la nouvelle reine de Netflix avec ses rôles dans Dumplin' et le nouveau «thriller» Bird Box! Et en 2019, tenez-vous bien, elle sera dans quatre films différents, ainsi qu’une série de type «true crime», Unbelievable.

2. Tati Gabrielle

Ne vous méprenez pas, on adore les 3 «weird sisters» de Sabrina, mais Prudence, jouée par Tati Gabrielle, est la superstar du trio! Avec ce rôle, ainsi que celui de Gaia dans The 100, Tati prouve qu’elle est une actrice à surveiller.

1. Lana Condor

Bien sûr, la première position va à notre Lara Jean, Lana Condor. On a tellement hâte à la suite de To All the Boys pour la retrouver, mais en attendant, on s’assure de ne pas manquer Deadly Class, la série dans laquelle Lana joue une ado tueur à gages.

