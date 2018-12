Record d’écoute pour «All I want for Christmas is You»

Vous avez peut-être (trop) entendu cette chanson: «All I want for Christmas is You» de Mariah Carey a battu des records d'écoute ces derniers jours.

Dans la seule journée du 24 décembre, le morceau a été écouté près de 11 millions de fois sur Spotify.

Cette chanson devenue incontournable à Noël aurait rapporté plus de 64 millions de dollars à la chanteuse depuis 1994 selon The Economist.

Ce tube tube de Noël est aussi la sonnerie la plus téléchargée au monde et la première sonnerie de Noël à être certifiée double disque de platine.