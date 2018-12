Un restant d’hiver plus froid à cause du vortex polaire

Les amateurs de sports d’hiver doivent s’attendre à une deuxième moitié de saison où il y aura plus de froid que de neige, même si les flocons devraient être au rendez-vous.

Cet hiver plus froid que la normale est dû au phénomène météorologique du « vortex polaire ».

Cette année, ce dernier devrait faire en sorte que les masses d’air froid arctique vont se concentrer de manière durable au-dessus du Québec et de l’Ontario.

Ce sont des courants plus chauds en Colombie-Britannique qui viennent affecter le contexte atmosphérique et ainsi favoriser un hiver plus froid ici.

« Ces courants froids vont en quelque sorte nous protéger des dépressions, qui vont plutôt aller affecter les Maritimes. Notons que ces tempêtes pourraient aussi toucher le sud du Québec, l’Estrie et la Gaspésie, qui sont aux limites du système », indique Mme Anne-Sophie Colombani, météorologue chez MétéoMédia.

Plus froid

Photo tirée de LinkedIn Anne-Sophie Colombani, météorologue MétéoMédia

« On s’attend à ce que la neige et les précipitations tombent dans les normales pour la majorité du Québec, donc il n’y en aura pas moins que d’habitude. Toutefois, c’est en ce qui touche le froid que ça va se corser, alors qu’il devrait être plus important que la moyenne », souligne Mme Colombani.

Selon des prévisions à long terme, c’est surtout à partir de la deuxième moitié de janvier que le froid devrait commencer à s’installer.

C’est pourquoi le premier mois de l’année devrait être 1 °C plus froid qu’à l’ordinaire.

Puis, on prévoit que le mercure devrait plonger, pour février, de 2 à 3 degrés en dessous de la moyenne hivernale. On pourrait même connaître des vagues de froid.

« Il est toutefois difficile de prévoir, pour le moment, jusqu’à quand l’hiver va se prolonger », nuance-t-elle.

Entre-temps, un peu de verglas

Un système dépressionnaire de neige et de pluie devrait s’abattre sur le Québec à partir de ce soir jusqu’à demain, ce qui devrait compliquer les déplacements.

Photo PIerre-Paul Poulin

« Les précipitations associées à ce système débuteront sous forme de neige avant de se changer en pluie verglaçante tôt vendredi matin sur le sud-ouest du Québec, ou plus tard en journée sur le centre et le nord-ouest de la province », a averti Environnement Canada.

La pluie verglaçante devrait durer quelques heures, soit jusqu’à ce que le mercure grimpe au-dessus du point de congélation. On s’attend à des températures pouvant aller jusqu’à 7 °C, ce qui devrait faire en sorte que le Nouvel An sera sur le gazon dans le sud du Québec.

