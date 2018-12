12 choses à savoir sur «Bird Box», le nouveau film Netflix dont tout le monde parle

Si durant le temps des Fêtes certaines personnes aiment écouter «Le sapin à des boules» et «E.L.F», d’autres aiment se plonger dans le monde de l’horreur.

Ça semble être le cas de plusieurs personnes cette année, si on se fie à l’engouement du nouveau film Netflix «Bird Box», qui attire de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux.

Le film réalisé par Susanne Bier et mettant en vedette Sandra Bullock nous plonge dans un monde post-apocalyptique où une force étrange soumet les humains à s’infliger des violences indescriptibles simplement à l’aide d’un regard.

Si vous avez envie d’en savoir plus sur ce film qui fait jaser toute la toile, voici 12 choses à savoir sur «Bird Box»

*Attention, le texte suivant contient des divulgâcheurs*

1. Le film se base sur le roman de Josh Malerman, un américain qui est aussi le chanteur principal du groupe High Strung.

Capture d'écran Netflix

2. Ce sont des extra-terrestres qui sont derrière cette force qui poussent les gens à se suicider.

Capture d'écran Netflix

3. Ce n’est pas exactement clair ce que les gens voient lorsqu’il sont en contact avec la force maléfique, mais ça semble être un mélange de peur, d’une tristesse profonde ou d’une grande perte qui a été subite. Bref, un genre de Détraqueur d’Azkaban, pour ceux qui connaissent Harry Potter.

Capture d'écran Netflix



4. Dans le livre, Malorie est tombée enceinte après avoir eu une aventure d’une nuit, et non après que son amoureux, Ryan, l’ait laissée.

Capture d'écran Netflix

5. En tournant une scène alors qu’elle avait les yeux bandés, Sandra Bullock s’est blessée. Elle a foncé dans une caméra, s’est coupée et s’est mise à saigner, mais a rapidement continué de tourner.

Capture d'écran Netflix

6. Par ailleurs, l’actrice oscarisée s’est grandement préparée à jouer ce rôle, en insistant pour porter un bandeau qui lui cachait réellement la vue lors du tournage des scènes et en prenant des conseils d’une personne aveugle afin d’apprendre à naviguer un espace en utilisant ses autres sens.

Capture d'écran Netflix

7. Dans une scène supprimée, la réalisatrice Susanne Bier avait décidé de montrer le visage des «monstres» qui causent les suicides de masses. Toutefois, la créature, qui ressemblait un peu à un serpent, a provoqué l’hilarité des acteurs plutôt que de la peur. Ils ont donc décidé de garder le visage secret jusqu’à la fin

Capture d'écran Netflix

8. Dans le livre, l’épidémie de suicide commence au Canada et non en Russie. De plus, son apparition est au départ beaucoup plus subtile que dans le film, une simple rumeur qui s’intensifie au fil des jours et qui lentement plonge le monde vers l’apocalypse.



Capture d'écran Netflix

9. On ne nous explique pas clairement pourquoi certaines personnes sont affectées différemment par les voix et les visions. On comprend toutefois dans le film que ce serait parce qu’ils étaient déjà atteints de maladies mentales que certaines personnes pouvaient regarder la créature sans essayer de se suicider et même forcer les autres à la regarder.

Capture d'écran Netflix

10. Malorie a beaucoup de difficulté à connecter avec les autres et même avec son enfant. Elle décide de nommer son fils et la fille d’Olympia, qui meurt au courant de l’histoire, Boy et Girl, afin de maintenir cette distance.



Capture d'écran Netflix

11. Douglas, le personnage campé par John Malkovich, est bien différent dans le livre que dans le film. Bien qu’il soit un peu abrupt et mal aimé dans la version animée, il veut le bien du groupe et est souvent de bon conseil. Dans le livre, Douglas est un ivrogne qui pense juste à lui et qui n’est pas du tout la voix de la raison.

Capture d'écran Netflix

12. Le film se termine sur une note d’espoir, lorsque Malorie réussit, après une descente dans les rapides en bateau pas très reposante, à se rendre à bon port chez Rick, où les enfants et elles vivent en sécurité. Dans le livre, toutefois, une fois rendu à la maison pour aveugle, il est décrit que plusieurs personnes se sont elles-mêmes aveuglées, afin de pouvoir survivre dans ce monde post-apocalyptique. Un détail troublant que la réalisatrice a choisi de ne pas montrer.