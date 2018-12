12 tendances déco qui seront partout en 2019

L’arrivée de la nouvelle année est l’excuse parfaite pour mettre un peu de «wow» dans son décor.

Si vous ne savez pas par où commencer, voici les 12 tendances déco qui risquent de voler la vedette en 2019.

1. Le terracotta

Le terracotta ajoute un brin de chaleur et s’intègre facilement à n’importe quel décor. Vous pourrez peindre un mur de cette couleur, vous procurer un ensemble de vaisselle en terre cuite ou encore planter vos plantes dans des pots de terracotta sans que cela ne vous coûte trop cher.

2. Le style Scandicraft

Rassurez-vous, le style scandinave a toujours la cote. En 2019 toutefois c’est le Scandicraft qui fait son apparition. Les meubles aux lignes courbes, les couleurs chaudes et les éléments naturels sont plus présents que jamais. Vous verrez de l’osier partout!

3. Le Broc’Arty

Le Broc’arty est le nouveau champêtre. On fait les brocantes à la recherche de meubles uniques et différents afin de créer un décor surprenant. Certains meubles rétro peuvent même être revampés au goût du jour. Le Broc’Arty est une façon de s’amuser avec sa décoration.

4. Le terrazzo et le marbre foncé

Si 2018 était l’année du marbre, 2019 sera certainement l’année du terrazzo. Les vases et les accessoires en terrazzo se retrouveront partout. Et pour ceux qui aiment toujours le marbre à la folie, sachez que le marbre de couleur foncé sera plus tendance.

5. Les courbes

Sofa, table à manger, chaises... Les lignes courbes sorties tout droit des années 70’s font un grand retour cette année.

6. Les «bibelots» et autres accessoires

Cette année, les «bibelots» reviennent en force. Oubliez les éléphants ou autres cochonneries du Dollorama, on mise plutôt sur les formes abstraites ou les vases irréguliers. Ces objets épurés donneront un rythme à votre décor. Vous en verrez partout en 2019.

7. Le living corail de Pantone

Pantone dévoile tous les ans la couleur qui risque d’inspirer le plus les designers d’intérieurs durant les prochains mois. Cette année, il s’agit du living corail, une belle couleur chaude et festive qui vous donnera envie de vous réserver des vacances au chaud.

8. Le style Japandi

Le Japandi est un savant mélange entre la rigueur stylistique du Japon et la douceur du design nordique. Minimaliste et chaleureux, le Japandi se transpose sous forme de décor épuré où les objets du quotidien sont discrets et faits de matériaux nobles.

9. Les cuisines «loft»

Les cuisines épurées où l’on remplace les armoires du haut par des tablettes sont toujours très tendance en 2019. Certains en profiteront pour créer des espaces «verrières» où faire pousser des fines herbes alors que d’autres choisiront d’intégrer des matériaux industriels comme le béton ou le laiton.

10. Le vert

Si la couleur Pantone de 2019 est le corail, il faut tout de même savoir que le vert est très tendance. Sofa de velours émeraude, pouf, coussins, literie, tapis... Une petite touche de vert forêt ajoutera de la chaleur à vos pièces. Une couleur riche à adopter pour faire semblant que vous faites partie de la famille royale.

11. Les motifs de fleurs

Que ce soit en papier peint, sur une nappe, sur votre literie ou encore sur votre rideau de douche, les motifs fleuris sont plus tendance que jamais. Ils amènent de la richesse aux pièces.

12. Le zéro déchet

Si le minimaliste a la cote depuis quelques années, le «zéro déchet», lui, prendra de l’ampleur en 2019. Dans l’optique de consommer moins et de consommer mieux, on opte pour des matières durables et intemporelles. On mise sur des tendances qui passeront à travers le temps ou on achète ses meubles et accessoires sur des sites de revente comme Kijiji ou encore via des pages Instagram comme bien.beau!

Pour des inspirations déco ou pour mettre un peu de «wow» dans votre vie, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!