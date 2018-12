5 choses à savoir sur la Mazda3 2019

L’un des modèles les plus attendus au Québec en 2019 est sans contredit la nouvelle génération de la Mazda3.

Que ce soit pour son nouveau look, pour son moteur SKYACTIV-X ou pour son rouage intégral désormais offert en option, plusieurs raisons sont bonnes pour toucher une corde sensible chez les consommateurs québécois.

Quelques semaines avant son arrivée chez les concessionnaires, voici cinq choses à savoir sur la Mazda3 2019.

Un design inspiré

Le style de la Mazda3 a fait couler beaucoup d’encre lors de son dévoilement, au Salon de l’auto de Los Angeles en novembre dernier. Faut dire que les designers de Mazda n’ont vraiment pas fait les choses à moitié.

Cette nouvelle Mazda3 est fortement inspirée du concept Kai, présenté par Mazda l’année dernière dans le cadre du Salon de l’auto de Tokyo. Aux dires de Mazda, il s’agit d’une évolution du fameux design KODO si cher à la marque.

Mazda

Berline ou à hayon

Comme c’était le cas avec l’ancienne génération, la Mazda3 2019 demeurera offerte en variantes à quatre et à cinq portes.

Mazda souligne que seulement le capot, les phares et le pare-brise sont partagés par les deux modèles de cette nouvelle génération. Tout le reste est différent. On se retrouve donc avec deux Mazda3 très distinctes l’une de l’autre.

Mazda

Un nouveau moteur qui fait jaser

Sous le capot, la Mazda3 de nouvelle génération sera le premier modèle de la marque japonaise à intégrer le nouveau moteur SKYACTIV-X. Avec celui-ci, Mazda promet une consommation d’essence réduite de 25% à 30% par rapport au modèle de base... sans compromettre les performances. Ça promet!

Outre ce moteur optionnel, la Mazda3 2019 sera aussi proposée avec des blocs à quatre cylindres de 2,0 et de 2,5 litres. Une transmission manuelle demeurera offerte de série et une automatique pourra être commandée en option.

Mazda

Quatre roues motrices, mais...

L’une des grandes nouveautés avec cette nouvelle génération de la Mazda3 sera la commercialisation d’une variante à quatre roues motrices.

La Mazda3 deviendra ainsi l’un des seuls modèles de sa catégorie à proposer le rouage intégral, aux côtés de la Subaru Impreza. Toutefois, contrairement à l’Impreza, il s’agira d’une option chez Mazda. La version de base de la Mazda3 conservera une architecture à deux roues motrices.

Mazda Canada n’a toujours pas confirmé quels moteurs et quelles transmissions pourront être jumelés au nouveau rouage intégral.

Mazda

Elle arrive très bientôt

Il ne faudra pas patienter trop longtemps avant de voir la nouvelle Mazda3 débarquer dans les concessionnaires du Québec. Mazda assure que son nouveau modèle arrivera dès les premières semaines de 2019.

Il faudra toutefois attendre un peu plus longtemps pour les variantes à quatre roues motrices. Idem pour celles équipées du moteur SKYACTIV-X, qu’on n’attend pas avant la fin de 2019. Aucun prix n’a encore été confirmé non plus.