8 endroits où faire du ski de fond sur l’île de Montréal (ou pas trop loin des ponts)

Les amateurs le savent déjà: ce n’est pas nécessaire de sortir de l’île de Montréal pour faire du ski de fond ni d’aller bien loin de l’autre côté des ponts.

Vous comptez vous initier ou vous remettre à ce sport cette année? On a quelques belles pistes pour vous!

SUR LA MONTAGNE

1. Le parc du Mont-Royal

Pourquoi ne pas redécouvrir ce bon vieux mont Royal grâce à ses 22 km de sentiers de ski de fond? Rendez-vous d’abord au pavillon du Lac-aux-Castors pour prendre une carte des pistes ou pour louer des skis. Vous n’avez aucune expérience et ça vous stresse? Des cours d’initiation pour adultes seront offerts ($) en janvier et février.

Accès gratuit

Location d’équipement possible

Tous les détails ici

AU BORD DU FLEUVE

2. Sentier La Riveraine

Pour longer le fleuve et ses glaces impressionnantes cet hiver, l’une de vos options sera le sentier de ski de fond classique La Riveraine, à Verdun et LaSalle. Vous trouverez différents stationnements le long du parcours, qui fait un total de 21,3 km. Il y a aussi d’autres pistes, plus courtes, dans le secteur.

Accès gratuit

Pas de location d’équipement

Tous les détails ici

AU PARC

3. Parc Maisonneuve

Cap sur Rosemont-La-Petite-Patrie! Le grand parc Maisonneuve compte 8 km de sentiers (ainsi que 2,7 km pour le ski «pas de patin», qui est une technique différente), tout ça avec vue sur le Stade olympique. Vous pourrez ensuite poursuivre la balade dans le Jardin botanique.

Accès gratuit

Pas de location d’équipement

Tous les détails ici

DANS LE JARDIN

4. Le Jardin botanique

Oui, on peut profiter du Jardin botanique même en hiver. En tout, 3 km de pistes de ski de fond aménagées vous y attendent. Vous voulez allonger votre balade? Ce sentier est connecté à ceux du parc Maisonneuve.

Accès gratuit

Pas de location d’équipement

Tous les détails ici

PRÈS DU LAC

5. Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

Près du lac des Deux-Montagnes, le vaste parc-nature du Cap-Saint-Jacques propose 14 km de sentiers de ski de fond. Certains samedis d’hiver, on y offre des randos nocturnes ($) guidées sous les étoiles. Il faut réserver tôt!

Gratuit (stationnement payant)

Location d’équipement possible, cours également

Tous les détails ici

SUR LA RIVE SUD

6. Parc national du Mont-Saint-Bruno

Relais chauffés, ski de soirée les mardis, mercredis et jeudis et réseau de pistes totalisant 35 km (dont 8 km pour le pas de patin): voilà ce qui vous attend dans le parc national du Mont-Saint-Bruno, à 30-35 minutes de voiture de Montréal.

Accès: 21,31 $ (comprend le billet quotidien de ski et l’accès au parc)

Location d’équipement possible

Tous les détails ici

SUR LA RIVE NORD

7. Parc national d’Oka

En été, on y va pour profiter de la plage. En hiver, on y va pour faire du ski de fond dans un beau décor hivernal, peu importe notre niveau ou notre style. Au total, six sentiers nous attendent, dont cinq patrouillés et entretenus mécaniquement. À 1 h de Montréal.

Accès: 21,31 $ (comprend le billet quotidien de ski et l’accès au parc)

Location d’équipement possible

Tous les détails ici

8. Le parc du Corridor aérobique

Si vous avez le goût d’aller un peu plus loin, pensez au parc du Corridor aérobique, à Morin-Heights, ville reconnue pour les multiples options de ski de fond. Le parc lui-même offre 8,5 km de pistes tracées mécaniquement, pour le ski de fond classique ou le pas de patin.

Accès: 16 $

Location d’équipement possible

Tous les détails ici

* Pour d'autres options sur l’île de Montréal, consultez cette page.

* Pour ceux qui préfèrent la raquette, voici nos suggestions.

Vous adorez les voyages? Joignez-vous à notre groupe sur Facebook pour partager vos coups de cœur et ne rien manquer de nos suggestions!