Agenda du week-end

Le Party du Nouvel An dans le Vieux-Port

Photo courtoisie, Vieux Port de Montréal

Lundi, le party du Nouvel An de Montréal en Fêtes aura lieu au quai Jacques-Cartier. Le site ouvre à 19 h, il y aura des animations et des DJs. À 22 h, le grand spectacle, animé par Neev, réunira Hubert Lenoir, Émile Bilodeau, Roxane Bruneau, Andréanne A. Malette, Lydia Képinski et les Afrikana Soul Sister. À 23 h 59 : le grand décompte. À minuit : les feux d’artifice. À minuit quinze : on dansera au son de DJ Magic Stan. Si vous n’entrez pas sur le site pour le spectacle, vous serez aussi très bien sur la place Jacques-Cartier. On s’habille chaudement.

Le 31 décembre, à partir de 19 h. Quai Jacques-Cartier et place Jacques-Cartier. Gratuit.

Les 2 Frères à Laval

Photo d’archives, Roger Gagnon

Lundi, 22 h, un gros party des Fêtes aura lieu à la place Bell à Laval, en compagnie des Frères Caouette et de leurs invités : Guylaine Tanguay, Paul Piché, Les Denis Drolet, AMÉ, Olivier Martineau, Laurence Jalbert, David Jalbert. Tarifs : de 46 $ à 68 $.

Billets en vente sur evenko.ca

M’entends-tu ?

Photo courtoisie, Télé-Québec

Si vous avez envie de faire du cocooning pendant le congé, la série M’entends-tu ?, écrite par Florence Longpré, est diffusée sur le site de Télé-Québec jusqu’au 6 janvier. Carolanne (Ève Landry), Ada (Florence Longpré) et Fabiola (Mélissa Bédard) sont vraiment attachantes. C’est à voir.

Au Planétarium Rio Tinto Alcan

Photo d’archives

Jusqu’au 1er janvier, le Planétarium nous invite à enfiler nos pyjamas et à venir passer la journée avec son équipe d’animateurs. Le chocolat chaud sera servi toute la journée. Consultez le site pour les horaires des spectacles : Planète 9, Continuum, Collisions cosmiques, L’aveugle aux yeux d’étoiles, etc. Tarifs divers. À noter que les jeudis soir, c’est 8 $. Pendant les Fêtes, le Planétarium sera ouvert tous les jours, même le 1er janvier.

Centre des sciences

Photo Centre des Sciences de Montréal

C’est un bon moment de l’année pour se rendre au Centre des sciences de Montréal dans le Vieux-Port voir des expositions ou des films en 3D, ou les deux : Pandas 3D, Génie autochtone, plusieurs expositions permanentes, L’eau dans l’univers, un atelier d’expérimentation Fabrik, etc. Ouvert tous les jours sauf le 1er janvier jusqu’au 6 janvier. Tarifs divers.