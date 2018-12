Attaque au couteau à Lévis: un sexagénaire formellement accusé de tentative de meurtre sur son frère

Le sexagénaire qui aurait agressé son frère cadet avec des couteaux de cuisine lors du réveillon de Noël, à Lévis, est accusé de tentative de meurtre.

Claude Bernier, 60 ans, de Sainte-Croix, a comparu très brièvement devant la juge Rachel Gagnon au palais de justice de Québec, aujourd'hui.

Il fait face à quatre chefs d’accusation. Bernier est notamment accusé d’avoir tenté de causer la mort de son frère en utilisant des couteaux ainsi que d'avoir proféré des menaces de mort à l'endroit de ce dernier et d'une femme qui prenait part au rassemblement familial. Il a par ailleurs donné du fil à retordre aux policiers lors de son arrestation, et est également accusé de voies de fait contre un agent de la paix, d’avoir résisté à un agent de la paix et de l'avoir entravé.

Un réveillon qui tourne mal

Vers 23 h le 24 décembre, les policiers de Lévis ont dû intervenir dans une résidence où avait lieu une soirée bien arrosée, rue de Bray, dans le secteur de Saint-Nicolas, à Lévis.

L’accusé aurait tenté à plusieurs reprises de poignarder son frère à la suite d'un conflit qui a dégénéré.

La victime présumée a reçu plusieurs coups de couteau au visage et au haut du corps.

L’homme dans la cinquantaine a obtenu son congé de l’hôpital quelques heures après y avoir été admis.

Bernier, fortement intoxiqué, a rapidement été arrêté.

Détenu pour les Fêtes

Le sexagénaire demeure détenu pour le reste de la période des Fêtes, la Couronne s’opposant à sa remise en liberté.

Il sera de retour devant un juge le 7 janvier, pour la forme, au stade de l’enquête sur remise en liberté.

Il lui est interdit, pendant sa détention, de tenter d’entrer en contact avec sa présumée victime, soit son frère cadet, ou avec la femme qu’il aurait aussi menacée de mort.