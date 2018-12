Lorsque Kim m’a annoncé que ma plaie était enfin guérie et que je n’avais plus à me rendre au CLSC tous les jours comme je le faisais depuis près de trois semaines, j’étais presque déçu. Parce que j’ai tellement apprécié pendant ce traitement que ces infirmières (et un infirmier) soient si formidables, si humains et d’un professionnalisme rassurant.

Il faut pénétrer dans leur univers pour comprendre tout le bien qu’ils prodiguent heure après heure, jour après jour. Et moi, j’ai de la jasette et je suis curieux. Cette fois, c’était Kim, 40 ans, d’origine chinoise et arrivée au Canada à l’âge de 18 mois. Sinon, c’était Yvonne, née au Bénin, et qui a grandi à Paris. Ou Christine qui veut perdre le poids qu’elle a pris pendant ses grossesses, ou Mathieu que je faisais sourciller en lui disant qu’il me faisait plus mal que les femmes.

Et Cynthia, 26 ans, tannante comme je les aime qui attend un premier bébé pour juillet. Claudie qui explique finement chacune de ses opérations et qui adore son métier.

Oui, on a un bon système de santé. Ça déborde aux urgences, mais lorsqu’on est entré dans leur galaxie, on découvre des docteurs, des intervenants et aussi des bénévoles qui sont des héros.

Ils chérissent les enfants, ils réconfortent les vieux, ils écoutent et ils ont de la compassion. Ils se fendent en quatre pour redorer le blason de leur champ d’action dont la réputation a été écorchée à cause de manœuvres gouvernementales douteuses et malhabiles. Mais, eux, sur le plancher des vaches, ils sont chevronnés, irréprochables.

Soyez confiants, nous sommes entre bonnes mains. On se souhaite de la santé, mais si on ne l’a pas, on a des gens prodigieux pour nous aider à la retrouver. Faut l’apprécier.

Pendant les vacances de Noël, je me sens aussi paresseux que celui qui a dessiné le drapeau du Japon.

« Chaque année, après Noël, je me sens complètement vidée. » (La couronne de crevettes)

L’argument marteau d’un parent : « C’est ça qui est ça, pis ça finit là. »

Il est important de croire en quelque chose. Moi, je crois que je vais me servir un autre verre de vin.

J’ai entré le bonhomme de neige dans le salon parce qu’il faisait trop froid. Non seulement il s’est sauvé, mais en plus il a pissé partout.

