Céline Dion rendra hommage à Aretha Franklin

Céline Dion saluera la mémoire d’Aretha Franklin en musique le mois prochain à Los Angeles. La chanteuse québécoise fait partie des nombreux artistes qui participeront au concert Aretha! A Grammy Celebration For The Queen of Soul.

Le spectacle sera enregistré au Shrine Auditorium le 13 janvier, en marge des 61es prix Grammy, qui auront lieu quelques semaines plus tard au Staples Center. CBS diffusera cet événement spécial plus tard en 2019.

AFP

Outre Céline Dion, Yolanda Adams, Shirley Caesar, Alessia Cara, Kelly Clarkson, Common, Jennifer Hudson, Alicia Keys, John Legend, Patti LaBelle et BeBe Winans prendront part au rendez-vous, tout comme Janelle Monae et SZA. D’autres invités devraient être annoncés sous peu, indique l'Académie nationale des arts et des sciences.

Les billets du spectacle seront mis en vente vendredi.

Aretha Franklin est décédée à Detroit le 16 août dernier des suites d’un cancer du pancréas. Céline Dion, qui avait partagé la scène avec Aretha Franklin en 1998 lors du concert VH1 Divas Live, avait rendu hommage à l’artiste sur Twitter après avoir appris sa mort. Elle l'avait décrite comme «la chanteuse la plus inspirante de notre époque».