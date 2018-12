CMHJ: le Canada avait le pied au plancher

VANCOUVER | En constatant que chaque rondelle pouvait se retrouver derrière le gardien Mads Soegaard, les Canadiens n’ont jamais levé le pied. Dans un tournoi intense et de si courte durée, chaque moment est important.

Que ce soit à 6 à 0, 9 à 0 ou 12 à 0, Équipe Canada junior n’avait qu’une idée en tête, soit appliquer le plan de match et foncer.

« C’est important de jouer de la bonne façon, de rester concentré sur notre match. On en a trois autres avant la ronde des médailles, donc il faut continuer de se préparer correctement. Je suis content qu’on n’ait pas levé le pied en troisième, a expliqué le capitaine, Maxime Comtois, qui a marqué quatre buts.

« Chaque fois qu’on marquait, le message était de continuer de jouer de la bonne manière, a ajouté le Québécois. Nos buts sont arrivés pour une raison, c’est parce qu’on a travaillé. Quand on essayait d’être trop fancy et d’essayer des jeux à risque, on ne marquait pas et ça ne menait à rien. »

« On devait jouer en déployant notre rapidité et nos habiletés jusqu’à la dernière seconde, a renchéri Morgan Frost, qui a récolté cinq points dans ce premier match. En zone offensive, nos prises de décisions étaient très rapides. »

En effet, les sept défenseurs danois en ont bavé durant toute la soirée en compilant un frigorifiant différentiel de -26. Dans cette colonne, la palme revient à Oscar Schulze qui était sur la patinoire lors de sept buts. Malgré leur fierté, les Danois n’ont pu arrêter le rouleau compresseur canadien.

Pas de repos

C’était d’autant plus important de terminer le travail en beauté puisque la troupe de Tim Hunter n’aura pas le temps de festoyer ses 14 buts très longtemps. Dès ce soir, elle a rendez-vous avec la Suisse qui a donné du fil à retordre à la puissante attaque de la République tchèque dans une défaite de 2 à 1, mercredi après-midi.

Dans un autre match très attendu à l’affiche du côté de Victoria, dans le groupe B, les Américains sont revenus de l’arrière après un lent départ en l’emportant 2 à 1 sur la Slovaquie.

Les États-Unis ont cherché leurs repères au cours des deux premières périodes avant d’ouvrir la machine en début de troisième en marquant deux buts rapides. Mikey Anderson et Evan Barratt ont fait secouer les cordages. Jack Hughes a récolté une passe.

En fin de soirée, la Suède affrontait ses grands rivaux nordiques finlandais.

– Avec l’Agence QMI