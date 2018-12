Volleyball masculin : défi de taille pour le Rouge et Or

Les matchs préparatoires du temps des Fêtes de l’équipe masculine de volleyball du Rouge et Or de l’Université Laval servent souvent d’évaluation pour Pascal Clément et ses adjoints. Ce sera encore plus vrai cette année avec la visite des Bobcats de Brandon (10-2), qui pointent au deuxième échelon du classement national.

La formation du Manitoba participera à deux rencontres vendredi soir et samedi soir face à ses hôtes au PEPS, là où se déroulera le championnat national du 15 au 17 mars prochains et où les deux clubs pourraient se retrouver.

Bien que le Rouge et Or, semé quatrième au pays, soit invaincu cette saison (8-0), l’entraîneur-chef est parfaitement conscient du défi qui attend ses hommes pour cette paire de matchs entre Noël et le jour de l’An. Ses hommes ont repris le boulot jeudi à l’entraînement.

«Les résultats influencent notre classement au niveau national, donc on a tout à gagner d’avoir une bonne performance contre eux parce que ça augmente notre coefficient de performance», a expliqué Clément.

Et question que le Rouge et Or sache à quoi s’en tenir lorsque l’enjeu sera plus important dans les prochaines semaines, Clément espère que les affrontements contre Brandon seront relevés. «Je ne souhaite pas de matchs faciles, car on sait que ce n’est pas ça qui va arriver au championnat national», a rappelé avec sagesse le vétéran pilote.

Des adversaires très grands

L’imposante stature de plusieurs joueurs des Bobcats pourrait donner des maux de tête à ceux du Rouge et Or. Clément a hâte de voir comment ses joueurs réagiront dans ces circonstances. À titre de comparaison, le plus grand joueur des Lavallois mesure 6 pi 5 po et évolue à la position d’attaquant en Chhavanith Ponn. L’équipe compte aussi quelques membres qui ne franchissent pas la barre des six pieds. Le contraste s’annonce frappant.

«Ils sont athlétiquement impressionnants avec quatre gars de plus de 6 pi 8 po. Ils ont un attaquant suisse (Robin Baghdady) qui est arrivé ici à 19 ans et qui a joué en première division professionnelle en Suisse. Leur autre vedette est un Australien (Elliot Viles) et il porte le numéro 10. Pour nous, ce sera un match baromètre pas juste en termes de résultats, mais aussi pour savoir comment on peut matcher notre niveau de jeu et comment notre système offensif peut avoir de l’efficacité alors qu’ils excellent dans les blocs», a renchéri l’instructeur-chef.