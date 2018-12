Des risques réels quand on voyage dans le Sud

Plusieurs Québécois profitent du temps des fêtes pour partir vers les destinations soleil, mais vaut mieux ne pas prendre des risques lors de tels voyages.

Charles Paradis, directeur général de Voyages Paradis, rappelle des précautions élémentaires. «Pendant les vacances, il ne faut pas essayer de faire des choses qu’on n’a pas l’habitude de faire ici. En République dominicaine ou à Cuba, on peut louer des scooters, des motomarines par exemple. Ici, ça prend des permis, des formations, mais là-bas, on vous les loue et ça ne prend même pas de casque!» illustre-t-il.

Il recommande de s’informer des lois et règlements en vigueur dans le pays que l'on visite. Une assurance voyage avec une bonne couverture et les coordonnées du consulats ou bureaux d’affaires canadiens qui sont situés dans le pays sont aussi essentiels pour assurer sa sécurité.

Coincé à Cuba depuis plus d'un an

Toufik Benhamiche, ce Québécois condamné une deuxième fois à la prison à Cuba après un accident de bateau de location qui a coûté la vie à une touriste ontarienne, a vu sa vie basculer après cet événement. Ce qui devait être un court séjour à Cayo Coco avec sa femme et ses deux petites filles s'est transformé en une saga judiciaire interminable.

Il recommande maintenant aux voyageurs d’éviter de louer des bateaux à Cuba.

Sa situation est particulièrement dramatique. «C’est certain qu’avec des accusations de cette nature [contre lui] ça fait peur à beaucoup de gens parce que ce sont des choses qu’on ne peut pas prévoir. Mais là, on se rend compte qu’il y a quelqu’un qui peut faire de la prison, c’est très grave» dit Me François-David Bernier, avocat et analyste judiciaire.