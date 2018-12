Deux nouveaux gardiens excités par le défi

Emballés par le nouveau défi qui s’offre à eux devant la cage des Remparts de Québec, Kyle Jessiman et Carmine-Anthony Pagliarulo ont bien l’intention de s’établir au-delà du reste de la saison dans l’uniforme blanc, rouge et noir.

« C’était une petite surprise, mais tu as deux choix : tu peux regarder ça d’un point de vue négatif ou d’un point de vue positif. Moi, je vais le prendre comme une affaire positive. Le hockey, ça change vite et il n’y a rien de coulé dans le béton. C’est une plus grosse scène de se retrouver à Québec, mais j’ai hâte et je suis vraiment excité », a dit le portier originaire de Châteauguay, qui a conservé une moyenne de buts alloués de 2,81 et un pourcentage d’arrêts de ,902 en 21 décisions (15-6).