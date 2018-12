Faux chèque et bris d’engagement mènent une fausse psychologue en prison

La fausse psychologue de Lévis qui fait face à la justice depuis 2016 pour avoir fait des consultations auprès d’enfants vient d’être accusée d’avoir fabriqué un faux chèque et de fraude.

Mélanie-Eugénie Chisholm, 47 ans, est apparue au bord des larmes dans la boite des accusés jeudi pour faire face à de nouveaux chefs.

Elle est accusée, «le ou vers le 1er novembre» dernier, à Lévis, d’avoir fabriqué et utilisé un faux chèque et d’avoir commis une fraude de moins de 5000$ à l’endroit d’une présumée victime.

Chisholm a été arrêtée par les policiers tout juste avant Noël. Elle a comparu détenue une première fois le 24 décembre pour être accusée de divers bris de conditions, soit de ne pas avoir gardé la paix et avoir eu une bonne conduite et de ne pas avoir résidé à l’adresse où elle devait se trouver, à Lévis.

La quadragénaire est aussi accusée d’un septième nouveau chef, soit d’entrave à un agent de la paix, le 22 décembre dernier.

Elle demeure détenue pour toute la période des Fêtes, alors que la poursuite s’est opposée à sa remise en liberté.

Son enquête sur remise en liberté est prévue après le Nouvel An, soit le 3 janvier.

Fraudes et supposition de personne

Mélanie-Eugénie Chisholm était en liberté sous conditions depuis son arrestation en juillet 2016.

La Lévisienne est accusée de fraudes et de supposition de personne après s'être improvisée psychologue et avoir fait plusieurs consultations et évaluations psychologiques rémunérées auprès d’enfants de son quartier, entre juin 2014 et juin 2015.

En février 2017, elle a reconnu devant l'Ordre des psychologues avoir usurpé le titre de psychologue, avoir effectué des évaluations et avoir pratiqué, de façon illégale, la psychothérapie. Elle a été condamnée à une lourde amende de 55 000$.

Elle a notamment fait cesser la médication à un jeune homme qui était en pleine dépression lors de la commission des infractions.

Son dossier criminel dans cette affaire doit revenir devant le tribunal le 1er mars.

Lors de son dernier passage à la cour plus tôt en décembre, son avocat Me Conrad Légaré avait signifié qu’elle pourrait plaider coupable.