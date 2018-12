Kucherov et Stamkos explosent face aux Flyers

Nikita Kucherov et Steven Stamkos ont chacun récolté quatre points dans la victoire de 6 à 5 du Lightning face aux Flyers de Philadelphie, jeudi soir, à Tampa. C’est toutefois Alex Killorn qui a joué les héros pour les favoris de la foule en enfilant l’aiguille en prolongation.

Pour l’équipe locale, qui occupe le premier rang du classement général de la Ligue nationale de hockey (LNH), il s’agit d’une quatrième victoire consécutive.

En avance 5 à 2 après 40 minutes de jeu, la troupe de Jon Cooper s’est toutefois donné une petite frousse en laissant les Flyers revenir dans le match en troisième période.

Des buts de Dale Weise, Robert Hagg et Ivan Provorov ont permis aux visiteurs de remonter la pente et de forcer la tenue d’une période supplémentaire.

Killorn a assuré la victoire aux siens dès la 18e seconde de la prolongation, à la suite du revirement provoqué par Anthony Cirelli à la ligne bleue des Flyers.

Une séquence impressionnante

Kucherov a inscrit son 17e but de la saison en plus d’amasser trois mentions d’aide. Il s’agit d’un neuvième match consécutif d’au moins un but pour l’attaquant russe. Au cours de ses 20 derniers matchs, il a marqué 10 buts et obtenu 33 passes, ce qui lui a permis de rattraper Mikko Rantanen en tête du classement des pointeurs de la ligue.

Pour sa part, Stamkos a enfilé l’aiguille deux fois en plus d’obtenir deux mentions d’aide. Le capitaine du Lightning compte maintenant 22 buts depuis le début de la campagne.

De leur côté, Tyler Johnson et Braden Point ont chacun inscrit un but et une passe.

Par ailleurs, le Lightning a marqué deux buts en supériorité numérique, et un troisième alors qu’une pénalité venait d’être signalée aux représentants de la Pennsylvanie.

Du côté des visiteurs, Michael Raffl et Claude Giroux ont été les autres marqueurs.

Andrei Vasilevskiy a réalisé 28 arrêts devant la cage du Lightning tandis que Michal Neuvirth a repoussé 31 tirs pour les Flyers.

Samedi, à son prochain match, le Lightning recevra la visite du Canadien de Montréal.

Les Blue Jackets poursuivent sur leur lancée

Au Madison Square Garden, Pierre-Luc Dubois a touché la cible en prolongation, permettant ainsi aux Blue Jackets de Columbus de l’emporter 4 à 3 sur les Rangers de New York. Pour la troupe de John Tortorella, il s’agit d’un cinquième gain en autant de sorties. Chez les Rangers, Chris Kreider a enfilé l’aiguille à deux reprises.