La famille, une priorité pour Charles Dubé-Brais et les Raptors

MISSISSAUGA | Il est environ 15 h quand l’entrevue et le tour du propriétaire avec Le Journal se terminent pour Charles Dubé-Brais. Comme chaque jour qu’il passe dans sa nouvelle ville d’adoption, il arrivera à l’heure pour souper avec sa conjointe et leurs deux jeunes garçons.

Dans le sport professionnel, il n’est pas rare de voir des entraîneurs demeurer de longues heures dans leur bureau pour revoir les stratégies de l’équipe, les corrections à apporter, les tendances du prochain adversaire, etc. Chez les Raptors 905, l’adjoint Dubé-Brais n’a pas cette contrainte.

«Une fois que la saison est commencée, il y a beaucoup de travail que tu peux faire à la maison avec l’ordinateur. Après l’entraînement, je n’ai pas à être ici [au complexe des Raptors]. Je peux aller voir ma famille et mes enfants, et quand mes enfants vont se coucher, je peux me remettre sur mon travail. Si je veux passer du temps avec ma famille, c’est comme ça que je dois le faire», détaille l’adjoint dont les enfants sont âgés de 2 (en janvier) et 3 ans.

Un équilibre

Cette façon de faire permet à lui et à l’ensemble du personnel d’entraîneurs de trouver un équilibre à travers un calendrier surchargé où les nuits loin de la maison sont fréquentes. Le club-école torontois voyageant par avion en vols commerciaux lors de la plupart de ses déplacements sur la route, joueurs et coachs doivent attendre le lendemain du match pour rentrer à la maison. Et ce, très tôt le matin.

Dubé-Brais est d’ailleurs très reconnaissant envers sa conjointe Cyrièle Kiening avec laquelle il partage sa vie depuis les sept dernières années.

«Ça prend une conjointe qui comprend le genre de métier que tu fais. Je n’arriverais pas à faire ce que je fais sans elle. J’ai énormément de chance de l’avoir comme support et comme pilier sur lequel notre famille peut se reposer. C’est une super maman et elle est consciente que mon métier est particulier», confie le principal intéressé.

Pas que le boulot...

Dubé-Brais se permet même d’emprunter une expression de l’Hexagone pour rappeler qu’en dépit du défi quotidien auquel il fait face, la famille demeure sa priorité. Quoiqu’il advienne.

«C’est un métier un peu fou et ça reste que quand tu as la tête dans le guidon, comme disent les Français, il ne faut pas trop perdre conscience que la vie, c’est plus que mettre un objet dans un cerceau de métal. J’essaie de faire attention aussi. J’ai toujours voulu être père de famille. Ce que j’ai de plus précieux, c’est ma famille et pas le basket. Ma femme et ma famille savent que si je n’avais pas le basket, je ne serais pas heureux non plus. Il faut savoir faire les compromis qui s’imposent. Je n’ai pas beaucoup de vie sociale en dehors de ma famille et je le vis très bien. Mes amis le savent aussi que durant la saison, je n’en vois pas tant que ça, et le peu de temps, je le consacre à ma famille», raconte l’instructeur.

PHOTO COURTOISIE, CHRISTIAN BONIN (RAPTORS 905)

JOURNÉE D’ENTRAÎNEMENT TYPIQUE

7 h | Travail d’analyse et de vidéo à la maison

9 h 30 | Arrivée à l’aréna

10 h | Réunion des entraîneurs, suivie d’une autre avec les joueurs

11 h 15 | Entraînement sur le terrain

12 h 30 | Perfectionnement des habiletés des joueurs

14 h 30 | Retour à la maison

21 h | Travail d’analyse et vidéo à la maison

JOURNÉE DE MATCH TYPIQUE (variable)

10 h ou 11 h | Session de tirs matinale

17 h | Séance vidéo avec les joueurs

18 h | Présentation d’extraits vidéo à Chris Boucher sur le bord du terrain

18 h 25 | Session de tirs avec trois joueurs

19 h | Discours de l’entraîneur-chef suivi de l’échauffement collectif

19 h 30 | Début du match

* Sur la route, l’équipe voyage la majorité du temps en avion sur des vols commerciaux, ce qui l’oblige à repartir le lendemain d’un match très tôt pour rentrer à Toronto ou se déplacer ailleurs.