Larry Robinson ne sera pas de retour derrière le banc des Blues

Agissant à titre d’entraîneur adjoint pour les Blues de St. Louis depuis plus d’un mois, Larry Robinson réintégrera son rôle de consultant senior des opérations hockey pour l’organisation du Missouri.

Les Blues ont annoncé jeudi que Robinson avait terminé son travail derrière le banc de l’équipe. L’ancien joueur du Canadien de Montréal comblait le poste laissé vacant par Craig Berube lorsque ce dernier fut promu au rang d’entraîneur-chef des Blues le 19 novembre dernier.

Consultant senior des opérations hockey chez les Blues depuis septembre 2017, Robinson a assisté Berube pendant 15 matchs.

«Larry est là depuis longtemps et a eu beaucoup de succès dans ses carrières de joueur et d’entraîneur, a indiqué Berube par voie de communiqué. Il apporte beaucoup au jeu et est très important pour nous. Les entraîneurs et les joueurs ont vraiment aimé travailler avec lui. Il va nous manquer, c’est sûr.»