Le Drakkar reprend le boulot face aux Voltigeurs

BAIE-COMEAU – Après une courte pause du temps des Fêtes, le Drakkar de Baie-Comeau reprendra officiellement le boulot vendredi soir, lorsqu'il recevra la visite des Voltigeurs de Drummondville.

En congé pendant deux semaines, les patineurs nord-côtiers sont de retour en ville pour disputer les deux dernières parties locales de l’année 2018.

Après Drummondville vendredi, l’Océanic de Rimouski se pointera au Centre Henry-Leonard samedi après-midi. Les deux prochains défis seront de taille, face à des clubs aspirants qui ont modifié leur alignement depuis les derniers jours.

De son côté, le Drakkar présentera également un nouveau portrait avec l’entrée en scène de sept nouveaux joueurs obtenus par voie de transaction, dont le dernier, l’attaquant Thomas Ethier (6 pi 4 po, 217 lb), acquis de l’Armada de Blainville-Boisbriand contre des choix de troisième et cinquième ronde en 2020.

Le vétéran de 19 ans se joint aux gardiens de but Dereck Baribeau (Québec) et Lucas Fitzpatrick (Shawinigan), aux défenseurs Keenan MacIsaac (Bathurst) et Mathieu Charlebois (Victoriaville), de même qu’aux attaquants Ethan Crossman (Bathurst) et Marc-Antoine Brouillette (Victoriaville).

«C’est sûr que cela représente beaucoup de nouveau monde et qu’il va falloir une période de temps pour bien s’ajuster. Nous avons mis la main sur des gars d’expérience qui vont combler des besoins pour la deuxième moitié de saison», a commenté le pilote Martin Bernard.

Des sept nouveaux membres de l’équipage, seul Lucas Fitzpatrick est âgé de 18 ans. Les six autres en ont 19. « Ce sont des joueurs à maturité qui connaissent bien leur rôle et qui vont nous apporter beaucoup de profondeur pour le dernier droit», a ajouté l’entraîneur-chef qui enverra Dereck Baribeau devant le filet.

En bref

Le Drakkar pourra également compter sur le retour du défenseur Xavier Bouchard, qui a purgé sa lourde suspension de sept parties... Blessé au dos, le Russe Ivan Chekhovich est de retour à Baie-Comeau et son cas est évalué sur une base quotidienne.