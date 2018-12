Le temps, l’ennemi des femmes

Les femmes se battent contre l’âge tout au long de leur vie. Elles n’ont jamais le bon. Petites filles, elles rêvent de se vieillir. Certaines se maquillent pour faire croire qu’elles sont déjà adolescentes, mais personne n’est dupe.

Quand j’avais neuf ans, Ginette, ma cousine adorée, m’avait dit que j’étais « sexy » dans mes pantalons de ski extensibles. Malaise. Je ne savais pas ce que « sexy » voulait dire au juste, mais je ne voulais pas ça.

Vers dix ans, quand je prenais l’autobus avec maman, je m’assoyais loin d’elle. Pas parce qu’elle me faisait honte, mais j’espérais que les gens pensent que je voyageais seule, comme une grande.

Faire adulte

L’adolescence enfin arrivée, j’ai tout mis en œuvre pour « faire » adulte. Fausses cartes pour entrer dans les discothèques, fond de teint Max Factor en « cake » pour cacher l’acné, triple épaisseur de mascara, sexualité précoce style années 70, bien sage comparé à aujourd’hui.

Bref, une fille n’avait 15 ans que pour les autres. Dans sa tête, elle avait 18 ans.

J’ai appuyé jeune sur l’accélérateur : j’ai émigré en Angleterre à 19 ans, je me suis mariée à 20 ans. J’ai eu mon premier enfant à 25 ans, le second à 27 ans. J’étais cadre au sein d’un transporteur aérien international à 28. Séparée à 30 ans. Premier burn-out à 35 ans, en détox à 36.

Quand on me dit que la trentaine est une décennie formidable, je me racle la gorge.

Et puis, un jour, vers 40 ans, on voit apparaître LA ride, LE cheveu blanc et, horreur, LE deuxième menton. J’ai toujours détourné mon regard. Je n’ai jamais menti au sujet de mon âge une fois adulte, mais dans les années 2000, j’étais de l’équipe de l’émission de Radio-Canada L’été c’est péché, animée par Francine Ruel. Un jour, j’ai dit que j’avais 45 ans en ondes. On me l’a tant reproché.

« Tu vas le regretter. Certains vont calculer... Passé 50 ans, on est finies. » Vous connaissez plusieurs journalistes télé Américaines qui ne soient pas jeunes, belles et minces, et la plupart du temps blondes aux cheveux longs ? Et bien, ce n’est pas qu’à CNN.

Dans la tête

Nous ne sommes pas « finies », mais un nouvel ennemi nous guette, outre l’apparence : l’évaporation insidieuse de la crédibilité professionnelle qui s’installe vers 50 ans. Hier, sur Twitter, une « personnalité » nationaliste d’extrême droite, proTrump, complotiste délirant malgré un doctorat et dont l’aïeul était le bras droit du führer québécois Adrien Arcand, m’a traitée de « madame Brossard de Brossard ». (J’avais demandé s’il était antisémite.)

Une appellation misogyne réservée aux femmes que certains – et certaines – estiment vieilles et stupides. Je n’ai jamais croisé monsieur Brossard de Brossard. Ou mademoiselle Brossard.

Impossible de me rajeunir, il est trop tard. L’apparence, c’est réglé ; plus moyen de mentir sur les années. L’heure est venue d’être jugée sur mes opinions.

J’aimerais croire que c’est une amélioration, mais non. Tout repose sur la même grille d’analyse : l’âge. Visage ridé, cerveau ratatiné : même combat.