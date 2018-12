Les coups de cœur de... Brigitte Boisjoli!

Résolution gourmande pour 2019

« Oh, oh... en fait, il y a des gens qui disent qu’une résolution en temps normal serait “on mange moins de” et on fait attention. Moi, je dirais de “plusse” me permettre des desserts. Je prends une petite cuillère de crème glacée, oui, mais je ne suis pas une grande mangeuse de desserts. Parce que je le sais, c’est pas très bon pour la santé. Pas que j’aie peur d’engraisser. Ça, ça me fait zéro pis une barre. Me permettre de temps en temps d’arriver au resto et de dire : “Oui, je vais t’en prendre, une tarte au sucre.” C’est de rentrer dans mon mental que “enweille tsé, ça fait du bien”. »