Les coups de cœur de Vincent Guzzo

Le propriétaire des salles de cinéma Guzzo, Vincent Guzzo, est connu pour son sens aiguisé des affaires. Cet hiver, il fait partie de la nouvelle équipe des dragons de l’émission Dragon’s Den, le pendant canadien-anglais de Dans l’œil du dragon et figure sur la liste des 100 personnalités les plus influentes au Québec. Mordu de mode et de bouffe italienne, voici les adresses coups de cœur du coloré homme d’affaires.

Le restaurant préféré ?

Photo tirée de Facebook

J’en ai trois. Premièrement, il y a la pizzeria Giulietta, située dans l’est de Montréal. Je l’ai moi-même ouvert avec des partenaires et j’y vais tous les lunchs. C’est une pizzeria traditionnelle italienne.

Photo courtoisie

Sinon, il y a le Milos que j’aime beaucoup. C’est un autre restaurant où j’aime bien luncher. Pour tout vous dire, je suis un gros consommateur de lunch, parce qu’au lieu de jouer au golf pour faire du PR, je vais luncher ! Finalement, je dirais le restaurant Moretti, qui est aussi un restaurant italien. Mes goûts sont à deux tiers Italiens, et l’autre tiers grec !

L’endroit où prendre un verre ?

Photo courtoisie

J’ai beaucoup d’acides gastriques ! Je ne touche presque plus au café, alors je suis plus du type verre. Une bonne adresse peu connue est le Cloakroom. Ça me donne la chance d’aller voir mon tailleur en même temps, que j’aime aller taquiner.

L’activité préférée ?

Photo d'archives, Pierre-Paul Poulin

Je suis un grand maniaque de magasinage ! Lorsque je voyage, je ne connais pas une ville pour ses attraits historiques, artistiques ou culturels, mais plutôt par le « shopping district ». Par exemple, lorsque je suis à New York, je me rends au Madison Square Garden, à Soho et sur la Fifth Avenue. Le shopping m’inspire, car cela me fait comprendre ce que le consommateur d’aujourd’hui recherche et surtout ce qui est tendance pour le moment. À Montréal, j’aime bien Ogilvy et Holt & Renfrew, car j’y trouve des griffes comme Gucci.

Vos designers préférés ?

Selon le look... Mon uniforme de base que je porte tous les jours au bureau est signé Thom Browne. Je suis un grand fan de ce designer américain. Lorsque je porte un style plus « casual », j’opte pour Ralph Lauren, qui me donne une allure très propre et très relax. Finalement, la fin de semaine, mon veston bleu de Brooks Brothers et mon jean Parasuco sont mes essentiels. D’ailleurs, le propriétaire Salvatore est un bon ami à moi et je lui fais faire des folies avec mes jeans.

Un entrepreneur que vous admirez ?

Alain Bouchard, le fondateur de Couche-Tard. J’ai déjà eu la chance de dîner avec lui, dans le cadre de l’événement caritatif Dîner en blanc que j’organisais, et je n’ai jamais connu quelqu’un d’aussi calme, et d’une telle nonchalance... Il est vraiment capable de résonner avec une certaine logique, plutôt qu’avec les émotions comme moi.

L’événement culturel le plus couru ?

Photo d'archives, AFP

Pour moi, l’événement le plus couru est sans aucun doute la fin de semaine de la Formule 1. Pour moi, ça commence mercredi et ça finit dimanche, et je me couche à 6 heures dimanche soir, parce que j’ai trop fêté ! J’ai plusieurs amis qui viennent de l’étranger, comme des gars de Los Angeles, et je suis leur hôte pour la fin de semaine. On visite tous les restaurants, on se rend aux qualifications libres et aux courses et ce sont cinq jours bien intenses. De plus, l’année prochaine je célèbre mes 50 ans en même temps que le Grand Prix, et tout le monde prévoit rester deux jours de plus.

Le plus beau souvenir de la métropole ?

Les longues marches dans le Vieux Montréal, où je commençais à courtiser ma femme. Je suis mariée à ma femme depuis 2003.

Un mot pour décrire Montréal ?

Inégalable. Il n’y a aucune ville au monde qui est comparable à Montréal.