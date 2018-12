Les étoiles de Noël

Cette nuit-là, je les regardais étendre l’énorme tapis et les tambourins. Ils m’ont régalé d’un ragoût de mouton et de pigeon (qui ne goûtait pas du tout la tourtière). Dehors, ensuite, sous la masse lumineuse des étoiles, leur barde, finalement, a gratté et chanté en tamashek (leur langue) une complainte millénaire : Ô Sainte-Nuit ! Dans l’immensité du désert, écrasé par le spectacle de l’infini, ce « clin d’œil » à Noël de la part de mes guides me fait alors penser que c’est dans un décor semblable à celui-ci que la naissance du Christ s’est déroulée.