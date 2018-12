Les Suédois dominent les Slovaques

En touchant la cible à deux reprises, Emil Bemstrom a aidé la Suède à l’emporter 5 à 2 devant la Slovaquie, jeudi soir, à Victoria, dans un match du tour préliminaire du Championnat mondial de hockey junior.

Il s’agit de la deuxième victoire en autant de matchs pour les Suédois depuis le début de tournoi. Pour leur part, les Slovaques sont toujours en quête d’un premier gain.

Bemstrom a donné une avance de 2 à 1 aux siens en fin de première période. Il est revenu à la charge tôt au deuxième vingt avec son deuxième but de la compétition.

Erik Brannstrom et Isac Lundestrom ont mis le match hors de portée de leurs adversaires en secouant les cordages en troisième période.

Milos Fafrak et Adam Liska ont été les marqueurs chez les Slovaques. Du côté de la Suède, Lucas Elvenes a aussi enfilé l’aiguille.

Alexander Romanov s'illustre pour la Russie

Plus tôt en journée, l’espoir du Canadien de Montréal Alexander Romanov a récolté un but et trois points dans un gain de 4 à 0 des Russes contre le Danemark.

Les Danois croyaient encore en leurs chances à mi-chemin dans le match profitant notamment de l’appui de la foule, mais Romanov les a ramenés sur terre avec un tir frappé. L’arrière a servi un plomb qui n’a laissé aucune chance au gardien William Rorth pour donner deux buts d’avance aux siens.

Choix de deuxième tour, 38e sélection au total, lors du dernier repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH), Romanov s’est également fait complice des deux derniers buts des siens, inscrits par Pavel Shen et Ivan Morozov.

L’arrière a par ailleurs été nommé joueur du match dans le clan russe.

Vitali Kravtsov a été l’auteur du premier filet des Russes et a terminé le match avec trois points. Daniil Tarasov a quant à lui réussi le blanchissage.

Ayant perdu au compte de 14 à 0 contre le Canada la veille, le Danemark est toujours à la recherche d’un premier but dans le tournoi.