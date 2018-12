Frayeur Suisse pour le Canada

VANCOUVER | Moins de 24 heures après son festin offensif, le Canada a eu chaud face à la Suisse, jeudi soir, dans une courte victoire de 3 à 2 au Rogers Arena.

Plus tôt en matinée, tant les joueurs que les entraîneurs d’Équipe Canada junior (ÉCJ) s’attendaient à une rencontre plus serrée et une meilleure opposition de la part des Suisses que celle des Danois au Championnat du monde. Ils ont eu raison de s’en méfier, car la troupe de Christian Wohlwend ne s’est pas laissée déclasser.

Propulsée par un doublé de Philipp Kurashev inscrit en supériorité numérique, elle y a cru jusqu’à la dernière seconde. Auteur de 15 arrêts, l’Albertain Ian Scott a tenu le coup face aux charges tardives.

« On croyait à nos chances jusqu’à la fin. On était dans le coup et on pensait qu’on pouvait battre le Canada. Nous avons raté quelques chances », a signalé Kurashev, qui a parlé de victoire morale.

Son entraîneur-chef a souligné l’excellente performance des siens, mais sans but à égalité numérique, il ne pouvait espérer sortir vainqueur de ce duel.

« Nous étions tellement près. Nous avons créé nos chances et frappé la barre transversale deux fois, a souligné Wohlwend. C’était une chance dans une vie de battre le Canada sur sa patinoire devant 18 000 partisans. »

Avec cette victoire, ÉCJ montre ainsi une fiche parfaite de 23 gains face aux Helvètes.

36e seconde

Si le Canada n’a pu manœuvrer à sa guise en zone offensive, il a frappé tout ce qui portait un chandail rouge orné d’une grosse croix blanche. Le capitaine Maxime Comtois a mené la charge avec ses épaules, en plus de récolter une aide sur le premier but de la rencontre.

On aurait cru que le match allait ressembler à celui de la veille face au pauvre Danemark. Trente-six secondes après la mise en jeu initiale, la rondelle s’est retrouvée derrière le gardien Akira Schmid.

Comtois a créé un revirement le long de la rampe en territoire offensif. Il n’en fallait pas plus pour que le vif attaquant Nick Suzuki saute sur la rondelle libre et repère Cody Glass à sa gauche. En convergeant vers le filet, l’espoir des Golden Knights de Vegas a réussi à rediriger le disque dans la lucarne.

Les Européens ont par la suite ralenti les ardeurs des Canadiens en améliorant les couvertures défensives. C’est alors que les hommes de Tim Hunter ont décidé d’opter pour la robustesse. Comtois a continué à distribuer les mises en échec, épinglant notamment le défenseur Nico Gross à quelques reprises.

Nullement intimidés, les Suisses sont demeurés concentrés. Dès le retour du vestiaire, Kurashev a brisé la glace d’un puissant tir sur réception depuis l’enclave. Sur l’attaque à cinq, il a ainsi complété le jeu fabriqué par Nicolas Muller et Nando Eggenberger derrière le filet.

Cette réussite a donné confiance aux Helvètes qui ont montré plus de mordant en territoire offensif au deuxième vingt. Ils ont menacé le filet protégé par Scott qui a réservé son meilleur arrêt face à Yannick Bruschweiler en sortant la mitaine.

Pénalité coûteuse

À l’autre bout de la patinoire, Schmid n’a pu en faire autant. Lors d’une percée du quatrième trio canadien, Shane Bowers a repéré MacKenzie Entwistle sur une belle passe du revers.

Six minutes plus tard, c’était au tour de Noah Dobson de faire scintiller la lumière rouge. Le défenseur n’a pas hésité à se porter à l’attaque en échappant à son couvreur pour marquer le but vainqueur.

Incapable de creuser l’écart au dernier tiers, ÉCJ a vu la Suisse orchestrer une remontée. Lors d’une pénalité imposée à Suzuki en fin de rencontre, Kurashev a fait durer le suspense en enfilant son deuxième du match.

« Il faut être en mesure de livrer de féroces batailles au fil du tournoi. Il faut apprendre à gagner des matchs plus serrés et apprendre de nos erreurs », a expliqué le pilote canadien, Hunter, en se disant inquiet de la tenue des unités spéciales.

Le Canada bénéficiera d’une journée de repos vendredi. Il reprendra l’action samedi en affrontant la solide attaque de la République tchèque. Ce sera ainsi un premier réel test dans ce Mondial junior pour les champions en titre.

L’espoir du Canadien Alexander Romanov a fait une entrée remarquée au Championnat du monde. Dans la victoire de 4 à 0 de la Russie sur le Danemark, le défenseur de 18 ans a marqué un but en plus d’amasser deux aides. Le choix de deuxième tour en 2018 a été nommé le joueur du match dans le camp russe.

Moins de 24 heures après son gain face à la Finlande, la Suède a défait la Slovaquie par la marque de 5 à 2.

Par ailleurs, la formation américaine a annoncé que l’espoir du Canadien Cayden Primeau, choix de septième tour en 2017, sera devant le filet contre le Kazakhstan, vendredi soir.