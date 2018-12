Nos quinze albums québécois de 2018

La pop déjantée d’Hubert Lenoir, le néoclassique d’Alexandra Stréliski et Jean-Michel Blais, le rock de Fuudge et Galaxie. L’année 2018 s’est avérée riche et variée. Voici, sans ordre précis, les 15 albums qui ont le plus fait vibrer nos journalistes au cours des 12 derniers mois.

Super Lynx Deluxe - Galaxie

Photo courtoisie

Les amateurs de rock dansant, d’arrangements costauds et de riffs saturés ne sont jamais déçus avec Galaxie. Leur cinquième album, Super Lynx Deluxe, a complètement rempli les attentes du haut standard de qualité auquel le groupe nous a habitués. (SG)

Celle que je suis - Geneviève Leclerc

Photo courtoisie

Que ce soit avec ses propres titres, ou ceux empruntés aux répertoires de Dalida, Johnny Hallyday ou encore Mario Pelchat, Geneviève Leclerc s’impose autant par sa voix que par son talent d’interprète. La pièce de résistance ? Ses reprises de I (Who Have Nothing) qui n’a absolument rien à envier aux versions de Shirley Bassey ou encore Ben E. King. (BL)

Working Class Woman - Marie Davidson

Photo courtoisie

Quatre étoiles dans le Guardian, tout autant sur Pichfork. Peu d’albums québécois ont eu autant de résonance internationale que ce Working Class Woman. Névrotique, ingénieux et même drôle, le quatrième album de Marie Davidson confirme que son ascension dans les hautes sphères de la musique électronique ne fait encore que commencer. (CB)

Zay - FouKi

Photo courtoisie

Dans la foulée de Loud et Koriass, arrive à haute vitesse FouKi, prochain gros nom de la scène rap locale. Sur son premier album Zay, le jeune Montréalais chronique son quotidien avec style et une maîtrise étonnante de la phonétique, le tout appuyé par le travail impeccable à la production de son partenaire QuietMike. (CB)

Les Matricides - Fuudge

Photo courtoisie

La formation montréalaise marque un bon coup avec un solide mélange de psychédélisme et de « stoner rock » qui rentre au poste. Un début intéressant et qui va à l’encontre de ce qu’on entend au Québec. (YL)

Les choses extérieures - Salomé Leclerc

Photo courtoisie

La voix singulière et la démarche artistique méticuleuse de Salomé Leclerc, remarquées sur ses deux premiers albums traversés de maints flashs de brillance, trouvent sur ce troisième effort un somptueux aboutissement. Seule maître à bord cette fois, Leclerc enchante en refusant la facilité. Du pop-rock d’une rare finesse. (CB)

Dans ma main - Jean-Michel Blais

Photo courtoisie

Après avoir vu son premier disque, Il, être unanimement accueilli, Jean-Michel Blais a brillamment poursuivi sur sa lancée avec un deuxième album tout aussi excellent. Très créatif, le pianiste y a incorporé davantage de sonorités électroniques, pour un résultat très réussi. Tout comme Stréliski, Blais continuera de connaître du succès à l’étranger. (RGM)

Darlène - Hubert Lenoir

Photo courtoisie

Ceux, peu nombreux, qui connaissaient son groupe The Seasons, savaient. Pour les autres, la majorité, Darlène a été autant le choc que la révélation. Quelque part à Québec s’activait en secret un créateur de musique pop de génie prêt à transgresser les normes tout en offrant une œuvre d’une grande accessibilité. Chapeau ! (CB)

En cas de tempête, ce jardin sera fermé - Coeur de pirate

Photo courtoisie

Rupture, coming out, épuisement... Il s’en est passé des choses dans la vie de Coeur de pirate depuis la sortie de Roses, en 2015. Et c’est avec son album En cas de tempête, ce jardin sera fermé que la chanteuse s’affranchit de son passé parfois trouble. Plus mature, plus abouti et plus intime, ce quatrième opus en carrière frise la perfection et tourne encore en boucle dans nos écouteurs, et ce, plus de six mois après sa sortie. (BL)

Inscape - Alexandra Stréliski

Photo courtoisie

L’année 2018 restera à jamais gravée dans la mémoire de la pianiste québécoise. Grâce notamment à l’apport de Jean-Marc Vallée, qui a placé ses musiques dans plusieurs de ses projets, Stréliski a été révélée à l’étranger. Une consécration pleinement méritée pour celle dont on a écouté en boucle le magnifique Inscape. (RGM)

Retour à Walden - Richard Séguin

Photo courtoisie

Des chansons magnifiquement tricotées avec des citations du philosophe américain Henry David Thoreau, sur une trame musicale qui n’est rien de moins que magistrale. Un chef-d’œuvre auquel ont notamment participé Jorane, Élage Diouf et Normand d’Amour. (SG)

Premier juin - Lydia Képinski

Photo courtoisie

« J’ai l’impression que les gens ont encore envie de consommer de la culture avec de la viande », a dit Lydia Képinski. Sur son premier album, la jeune auteure-compositrice-interprète honore ses paroles. Son Premier juin est un copieux repas de rock, pop, new wave assaisonné d’une verve qui laisse présager de grandes choses. (CB)

Nos idéaux - Dumas

Photo courtoisie

Sans doute l’un des albums québécois les plus sous-estimés de l’année. Avec Nos idéaux, Dumas a livré son meilleur disque en carrière depuis l’acclamé Le cours des jours. À la fois dynamique, planant et touchant, ce disque possède tous les ingrédients pour ramener les fans de première heure de l’artiste. (RGM)

La nuit est une panthère - Les Louanges

Photo courtoisie

Finaliste aux Francouvertes 2017, Vincent Roberge, alias Les Louanges, a lancé un surprenant premier album très mature et qui se retrouve dans plusieurs palmarès de fin d’année. Difficile à catégoriser, son effort musical flirte parfois avec le R&B, mais aussi l’électro. Un disque qui laisse présager une très belle carrière pour le jeune auteur-compositeur. (RGM)

Quiet River of Dust (Volume 1 ) - Richard Reed Parry

Photo courtoisie

Le multi-instrumentiste d’Arcade Fire propose un surprenant voyage musical très éloigné des sonorités festives du collectif montréalais. Un album complexe, riche et recherché. De la très grande musique. (YL)