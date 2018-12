Paul DiPietro mange du hockey 24 h par jour

VANCOUVER | Fin de première période au Forum de Montréal le soir du 9 juin 1993. Paul DiPietro soulève la foule en marquant le premier but de ce qui deviendra une soirée magique, gravée à jamais dans sa mémoire.

Quand il en parle, DiPietro n’évoque pas son huitième but des séries menant à la conquête de la coupe Stanley, il relate le film de la séquence quand John LeClair avait solidement frappé le défenseur des Kings de Los Angeles Tim Watters devant le filet.

« Je me souviens de mon tir, mais ce qui me frappe encore, c’est la mise en échec de LeClair, raconte le Canado-Suisse en entrevue avec Le Journal, jeudi, à quelques heures du duel entre la Suisse et le Canada.

« C’est John qui a fait le gros jeu et Gary [Leeman] m’a servi une belle passe pour que je marque. Cette saison à Montréal a été toute une aventure. C’est le plus beau moment de ma carrière. »

Un rat d’aréna !

Après sept saisons en Amérique du Nord et dix-sept en Europe, majoritairement en Suisse, DiPietro a accroché ses patins il y a quatre ans, à 44 ans.

Depuis, il sillonne les arénas de la Suisse en tant que dépisteur de l’EV de Zoug. Cette année, il a ajouté une corde à son arc puisqu’il est entraîneur au développement des jeunes au sein de l’académie. Un poste qu’il adore puisqu’il se retrouve sur la glace.

Et comme il mange du hockey 24 heures sur 24, sept jours sur sept, il a sauté dans une nouvelle aventure cet automne. Il est devenu l’adjoint de son grand ami Christian Wohlwend derrière le banc de l’équipe nationale junior suisse. Sans surprise, celui qui a compilé 605 points en 672 matchs dans la Ligue nationale A de Suisse s’occupe des attaquants.

« Je suis un mordu de hockey. C’est effrayant, je regarde toutes les ligues. Je me suis toujours intéressé aux championnats du monde. Quand les dirigeants de l’équipe suisse m’ont approché pour que j’amène mes idées, j’ai sauté immédiatement dans le bateau, a expliqué l’homme maintenant âgé de 48 ans.

« J’ai un peu d’expérience dans le coaching, poursuit celui qui s’attarde aux stratégies des unités spéciales. J’étais donc prêt pour un championnat. J’ai goûté au premier match et j’ai adoré. »

25e anniversaire

Invité par le Canadien à participer aux festivités entourant le 25e anniversaire de la conquête de la coupe Stanley au Centre Bell en début de saison, DiPietro a dû décliner l’invitation, trop occupé par ses tâches. Au même moment, sa femme venait de donner naissance à leur fille Mila.

Il aurait voulu revoir Jacques Demers et lui serrer la pince, un entraîneur qui l’a marqué. Il s’est d’ailleurs empressé de s’informer sur son état de santé.