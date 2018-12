Quinze albums d’ailleurs marquants en 2018

Les femmes ont marqué l’année musicale internationale de nos journalistes. Que ce soit la pop de Robyn, Jain, Janelle Monae et LP, le folk de First Aid Kit, le rock de Courtney Barnett ou le country de Kacey Musgraves, les musiciennes se sont taillé une très belle place dans les coups de cœur de 2018 pour les albums hors Québec. Voici le top 15, sans ordre précis.

I’m All Ears - Let’s Eat Grandma

Photo courtoisie

Jenny Hollingworth et Rosa Walton n’ont pas encore vingt ans, mais le deuxième album de ces Anglaises marque déjà un formidable pas en avant, deux ans après le prometteur I, Gemini. La pop ingénieuse de ce duo, qui ne recule devant aucune expérimentation, conduit vers des contrées sonores qu’on qualifiait autrefois de progressives. Plus exigeant que la moyenne, mais hautement satisfaisant.

Songs of Praise - Shame

Photo courtoisie

Totalement inconnus il y a un an, ces jeunes Anglais effrontés­­­ ont pondu un fabuleux album de rock influencé par le post-punk. Ici, c’est Joy Division qui rencontre les Strokes dans une mer de riffs incisifs d’où émerge la voix rocailleuse de Charlie Steen. À suivre de près, si vous aimez­­­ vous faire brasser la cage. (CB)

Marble Skies - Django Django

Photo courtoisie

Groupe anglais encore trop peu connu de ce côté-ci de l’Atlantique, Django Django vient de lancer trois très bons albums en l’espace de six ans. Sur Marble Skies, on retrouve encore des mélodies très accrocheuses et planantes, qui font inévitablement hocher de la tête. Si vous n’avez qu’une chanson pour vous laisser convaincre, prenez quelques secondes­­­ pour écouter la pièce titre. (RGM)

Honey - Robyn

Photo courtoisie

Après huit ans de silence, l’icône pop suédoise brouille les pistes avec brio. Épaulé par le génial Joseph Mount (Metronomy), Robyn explore, puise dans son cœur et son âme pour pondre un album dont la riche matière demande quelques écoutes pour être apprivoisée. Mais le jeu en vaut grandement la chandelle. (CB)

All Melody - Nils Frahm

Photo courtoisie

Un des chefs de file du mouvement « néo-classique », l’Allemand Nils Frahm, continue de construire de superbes­­­ ambiances sonores. Un disque aérien d’une grande beauté, qui nous emmène ailleurs. (YL)

Ruins - First Aid Kit

Photo courtoisie

Avec quatre albums en huit ans, les sœurs suédoises ne manquent visiblement pas d’inspiration. Sur Ruins, elles proposent quelques-unes de leurs meilleures compositions, dont Rebel Heart et Fireworks, joliment soutenues par leurs harmonies vocales. Un album parfait à écouter le dimanche matin, un café à la main. (RGM)

Egypt Station - Paul McCartney

Photo courtoisie

Qui d’autre qu’un ex-Beatle pour lancer un album aussi fort à 76 ans ? Egypt Station, le 17e album solo de Paul McCartney, contient des perles mélodiques. L’album, qui lui a permis de se hisser au sommet du palmarès américain pour la première fois en 36 ans, est à classer au sommet de sa discographie. (SG)

Heart to Mouth - LP

Photo courtoisie

Elle nous avait charmés il y a deux ans avec son album Lost on You. Mais la chanteuse LP s’est aujourd’hui surpassée avec Heart to Mouth, un petit bijou aux accents pop et rock. On craque autant pour ses textes que pour ses rythmes accrocheurs et sa voix si singulière, lesquels, à eux trois, la placent en tête de liste de nos artistes préférés de l’année. (BL)

Tell Me How You Really Feel - Courtney Barnett

Photo courtoisie

Décidément, l’Australienne connaît un début de carrière sur les chapeaux de roue. Après un premier album très bien accueilli, elle revient à la charge avec un opus qui baigne encore plus dans les sonorités grunge. Et on vous met au défi de résister à la très accrocheuse Charity. (RGM)

Bloom - Troye Sivan

Photo courtoisie

Si le nom de Troye Sivan ne vous est pas encore familier, ça ne devrait pas tarder à changer. Débarqué d’Afrique du Sud, le jeune chanteur de 23 ans livrait cette année avec Bloom une des meilleures offres pop des dernières années. De la pièce titre à l’irrésistible My! My! My!, en passant par Dance to This servi en duo avec sa BFF Ariana Grande, l’album entier est en fait une véritable classe de maître en matière de musique pop. (BL)

Double Negative - Low

Photo courtoisie

On attendait depuis plusieurs années un grand album de Low. On retrouve dans Double Negative cette lenteur, des sonorités étranges et un côté expérimental qui comble toutes les attentes. (YL)

Golden Hour - Kacey Musgraves

Photo courtoisie

Un chef-d’œuvre de country pop qui propulse la carrière de Kacey Musgraves à un autre niveau. Voilà un ouvrage réconfortant, qu’on peut écouter sans se prendre la tête, mais qui demeure maîtrisé d’un bout à l’autre. Ses nominations et ses prix d’albums de l’année ne sont pas le fruit du hasard. (CB)

Dirty Computer - Janelle Monae

Photo courtoisie

Qu’ont en commun Brian Wilson, Zoë Kravitz, Grimes et Pharrell Williams ? Ils ont tous participé à ce nouvel album de Janelle Monae. Superbement­­­ produit, cet autre album concept de l’artiste pop nous emmène encore une fois dans son univers singulier. Sorte d’émule de Beyoncé et Prince, Janelle Monae connaît une très intéressante carrière. (RGM)

Wolastoqiyik Lintuwakonawa - Jeremy Dutcher

Photo courtoisie

Plus que par ses remarquables qualités artis­tiques, qui lui ont valu le prix Polaris, ce majestueux album du Néo-Brunswickois d’origine wolastoqiyik Jeremy Dutcher se démarque par son souci de mettre en valeur la culture autochtone. Une œuvre, et ici le mot n’est pas galvaudé, d’une grande importance sociale et historique. (CB)

Souldier - Jain

Photo courtoisie

Impossible de résister à la pop festive et au métissage des styles de cette deuxième offre de Jain, lancé trois ans après Zanaka, qui a connu un succès phénoménal. Du hip-hop aux sonorités orientales, en passant par le reggae, Jain nous expose ses influences du bout du monde dans un album encore très réussi. (SG)