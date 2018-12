Les 10 commandements pour une santé financière impeccable

En collaboration avec

Il existe quelques règles hyper simples pour jouir d’une solide santé financière.

On les connaît bien, mais on oublie parfois de les mettre en pratique.

L’argent, tu ne considèreras pas comme une fin, mais comme un moyen

Comme le veut le proverbe : «L’argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître.»

Faire d’importants choix de vie, qu’ils soient professionnels ou personnels, strictement en fonction de l’argent peut avoir de coûteuses conséquences.

Bien gérer son argent doit permettre d’acquérir la liberté de suivre nos ambitions. À l’inverse, suivre l’argent, c’est souvent une façon de brimer sa propre liberté.

Crédit : Unsplash

Le train de vie de ton voisin, tu ne convoiteras pas

Ce n’est pas pour rien qu’on appelle ça les «finances personnelles». C’est quelque chose qui nous appartient entièrement et qui ne devrait pas faire l’objet d’inutiles et parfois dangereuses comparaisons avec les autres.

On dit que le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Mais qui sait, le voisin a peut-être rempli sa carte de crédit pour verdir sa majestueuse pelouse.

Notre relation à l’argent, celui qu’on gagne ou celui qu’on dépense, est trop facilement embrouillée par notre perception du train de vie des autres et par les ruses du marketing.

La seule comparaison qui a lieu d’être est avec soi-même.

Ton futur toi, tu aideras

On peut avoir la fâcheuse habitude de surestimer nos revenus futurs et de compter sur eux pour rembourser la note de notre surconsommation.

Faire preuve de rigueur budgétaire et épargner aujourd’hui, c’est se donner les moyens de vivre ses rêves ou d’accomplir ses projets demain.

Et puis l’endettement, c’est comme trop faire le party, plus on vieillit et plus on en accumule, plus c’est pénible de s’en remettre.

Trop tard pour bien faire, jamais il ne sera

Personne n’est à l’abri d’une série de «bad lucks» ou de décisions peu judicieuses.

Certes, il est tentant d’éviter de consulter le solde de son compte bancaire après un gros weekend dépensier, mais il vaut toujours mieux faire face à la réalité afin d’agir en conséquence promptement.

Peu importe ce qui s’est produit hier, le meilleur moment pour prendre ses finances en main, c’est aujourd’hui!

Tes objectifs, tu établiras et un plan d’action, tu suivras

Pour développer une stratégie adéquate et un budget cohérent, on doit déterminer les cibles qu’on cherche à atteindre et les prioriser.

Prendre sa retraite à 40 ans, faire le tour du monde, monter une collection de sneakers... Il n’y a pas de mauvais objectifs (chacun ses goûts et ses désirs!), il n’y a que des stratégies irréalistes.

Si aucune stratégie ne peut réellement mener à l’atteinte des objectifs qu’on s’est donnés, c’est à ce moment qu’on doit les réévaluer, quitte à en sacrifier quelques-uns.

Crédit : Unsplash

Tes véritables revenus et ta capacité financière, tu détermineras

Parmi les informations les plus futiles au monde, le salaire brut se classe dans le top du palmarès. Pourtant, tout le monde connaît le sien (et celui des autres parfois), tandis que rares sont ceux qui savent le montant qui finit réellement dans leurs poches.

Dans l’établissement d’un budget, nos revenus nets (après impôts et autres cotisations) et notre capacité à l’épargne (la différence entre nos revenus nets et nos dépenses) sont des montants qui en disent bien plus long que le salaire brut.

De bons conseils, tu chercheras

En fonction de nos objectifs, certaines stratégies peuvent être plus avantageuses que d’autres.

Puisque chaque situation diffère en fonction d’éléments bien personnels comme le bilan financier, la situation familiale et le taux d’imposition, il devient parfois inévitable de faire appel à un expert.

Il est essentiel d’être accompagné par un professionnel qui comprend bien nos objectifs et qui a les compétences et les certifications requises pour proposer des stratégies adéquates.

Crédit : Unsplash

Un fonds d’urgence, tu maintiendras

Le fait que des imprévus arriveront est extrêmement... prévisible!

En marge des montants épargnés en prévision des objectifs établis, on doit aussi prévoir un coussin pour les balles courbes que nous lance la vie.

D’occasions trop belles pour être vraies, tu te méfieras

Les raccourcis, aussi alléchants soient-ils, sont rarement payants en fin de compte. Quand un vieil ami nous message sur Facebook pour nous parler d’une opportunité en or ou un conseiller financier nous promet des rendements énormes, il est de mise de redoubler de prudence.

Règle générale, la santé financière et l’accumulation d’actifs sont une course de fond, et non pas un sprint.

Cela étant dit, il n’y a pas de mal à prendre un risque à l’occasion, en autant de ne pas tout y investir et de bien se protéger.

Des gâteries, tu te permettras

Certaines personnes font preuve d’une rigueur budgétaire à toute épreuve. Tant mieux pour eux!

Mais pour le commun des mortels qui cherchent à retrouver une santé financière, il est préférable de prévoir un montant pour se faire plaisir.

Un régime budgétaire trop stricte peut décourager rapidement.

En gros, la santé financière, c’est d’une grande simplicité. Il n’y a pas d’astuces secrètes. De la discipline et du gros bon sens font généralement la job!

