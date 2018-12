Se tenir debout

C’est une des plus belles histoires politiques de l’année 2018. C’est l’histoire vraie d’une victoire imprévisible face au ministre le plus autoritaire de l’histoire moderne du Québec. Je vous parle de l’hôpital Sainte-Justine. Ce centre hospitalier universitaire mère-enfant est un joyau de la pédiatrie québécoise, dont la réputation internationale n’est plus à faire.

Appuyé par la société civile et les familles des jeunes patients de Sainte-Justine, son personnel médical en entier s’est tenu debout. Incluant l’inébranlable présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, la D re Valérie Lamarre.

En soutien, quelques ex-ministres libéraux courageux, dont Claude Castonguay et Marguerite Blais, ont même sauté dans l’arène. Syndicats et partis d’opposition se sont aussi élevés contre la fusion forcée.

Pour mener le combat, tout y est passé. Création d’une vaste coalition. Conférences de presse. Lettres ouvertes dans les médias. Campagne sur Twitter et Facebook. Préparation d’une possible poursuite en justice contre la fusion « illégale » de Sainte-Justine et du CHUM. Etc.