Trump et l’appauvrissement des pauvres

Trump : le gars du peuple au service des riches

Je l’ai dit : Trump et les républicains sont des pelleteurs de nuages. Cela a été démontré à plusieurs reprises. Imaginez, le milliardaire s’en prenait régulièrement aux élites économiques et intellectuelles durant sa campagne électorale en se présentant comme le défenseur du travailleur, de la classe moyenne et des gens ordinaires. Tout cela n’était que fumisterie et mascarade.

Les riches jubilent et passent à GO

Déjà que les États-Unis sont, depuis longtemps, le pays occidental avec les plus grandes inégalités économiques avec les généreuses baisses d’impôts sur le revenu et sur les successions de Trump, elles vont s’accentuer. Prenons seulement quelques exemples récents basés sur des faits et non sur des fake news. Premièrement, le 22 août 2018, je vois ceci comme titre d’article du Devoir : « Wall Street connaît sa plus longue période de croissance ». À 2973 points, l’indice boursier a touché un sommet historique. Et à qui profitent principalement ces envolées dans la valeur au marché des actions d’entreprises? À oublier les récentes corrections à la baisse, je vous en prie.

J’ai une autre petite question pour vous. Quand le marché boursier est à la hausse, est-ce que cela stimule la consommation et crée de l’emploi? La réponse c’est non. L’économiste Lise Pichette de la Banque du Canada l’a déjà dit : « La Bourse n’influence pas la consommation ». Pourquoi cela ne créé rien sauf de la richesse additionnelle pour les milliardaires? Et l’économiste de la Banque du Canada d’ajouter : « Les familles qui ont des placements en Bourse, généralement plus fortunées, sont moins dépendantes de toute hausse ou baisse de revenu. Les 100 $ de revenus qui s’ajouteraient au budget d’une famille pauvre seraient entièrement dépensés tandis que les mêmes 100 $ d’extras pour une famille riche n’iraient pas nécessairement à la consommation ».

L’ex-économiste en chef de la Banque Nationale, madame Dominique Vachon, avait aussi signalé que : « Les études démontrent que pour chaque 100 $ de gain boursier, seulement 0.03 $ est consommé ».

À bas les banques qu’il disait

Campagne électorale oblige, Donald Trump s’en prenait vigoureusement à la cupidité insatiable des grandes banques, elles qui sont responsables, avec leurs papiers commerciaux pourris, de la crise financière de 2008 qui a frappé de plein fouet la classe moyenne. Pendant ce temps, les gouvernements américains, canadiens et autres subventionnaient à coups de centaines de milliards de fonds publics ces mêmes institutions financières responsables de la crisse. Too big to fall.

Une fois élu, personne ne s’en attendait, Donald a dérèglementé le secteur financier afin de leur donner plus de liberté pour pratiquement tout faire. La démocratie en Occident n’est qu’un fantasme et un mirage. Et que vois-je comme titre du Devoir du 24 août 2018? « Des profits de 60 milliards $ US pour les banques américaines ». Attention, 60 milliards $ US pour un seul trimestre et en hausse d’un « modeste » 25 % par rapport à l’année précédente. Et à qui profite ce déluge de profits bancaires?

Les bienfaits illusoires du libre-échange

Arrêtez donc de vous faire emberlificoter par les marchands d’illusions. Les traités de libre-échange ont toujours été mis de l’avant par le patronat et par leurs lobbyistes parce que cela donne aux entreprises plus de pouvoir pour mettre tous les pays et tous les travailleurs de la terre en compétition les uns aux autres pour le plus petit dénominateur commun. Il y a toujours eu des échanges commerciaux entre nations, traités de libre-échange ou pas. Combien d’usines ont été transférées dans des pays plus ouverts à l’exploitation ont servis de prétexte aux gouvernements pour baisser continuellement les impôts des entreprises et de les subventionner davantage afin d’être supposément concurrentielles avec les autres pays. Et pour compenser ces manques à gagner, les politiciens ont taxé à plein les individus et ont dû couper ou tarifier les services publics.

À qui profite la croissance économique?

Toujours récemment, je lisais ceci dans la chronique de l’excellent Loïc Tassé parue dans le Journal de Montréal du 1er septembre 2018 : « Trump et la bande de milliardaires qu’il a embauchés sont d’une insatiable cupidité. Par exemple, cette semaine-là, ils ont refusé aux deux millions d’employés du gouvernement fédéral une modeste augmentation de salaire d’environ 2 % l’an, alors qu’eux-mêmes se sont votés de très substantielles baisses d’impôts ».

Et une autre tirée du Devoir du 23 août 2018, intitulée : « Recul des ventes de maisons aux États-Unis. Il s’agit d’une quatrième baisse mensuelle de suite ». Et on peut lire ceci dans ce texte qui explique la situation : « Le marché des logements aux États-Unis est touché par un écart de richesse croissant (idem au Canada et au Québec). Les acheteurs doivent composer avec des taux hypothécaires plus élevés qu’il y a un an et une croissance du prix des logements qui dépasse constamment les gains salariaux moyens ». Les gains salariaux du travailleur ordinaire, pas celui des patrons. Et la cerise sur le sundae à l’ère de Donald Trump est sa nomination d’un juge ultraconservateur à la Cour suprême : « Recul majeur pour les syndicats américains. Les cotisations obligatoires violent la Constitution, décide la Cour suprême » (Le Devoir, 28 juin 2018). Comme empêcher les gens de s’armer violerait la Constitution et brimerait leur liberté individuelle. Prétexte fallacieux formulé par le patronat et par leurs préposés qui prétendent que l’adhésion à un syndicat porte atteinte à la liberté du travailleur. C’est tout le contraire qui se produit. La non-syndicalisation ouvre grand la porte à l’exploitation du travailleur. Les syndicats permettent un certain rapport de force entre l’employeur et les employés. Voyons donc, le travailleur non syndiqué d’une entreprise jouit d’un rapport de force égal face à son patron afin de négocier « librement » ses conditions de travail? Seuls les ignorants croient à ce mythe.

La création de richesses accaparée par le 1 %

L’économiste universitaire « émérite » Pierre Fortin rédigeait avec deux autres lucides cette autre opinion très songée parue dans le Devoir du 16 mai 2008 : « Créer plus de richesse pour mieux la répartir ensuite ». Il se trouve que depuis 2008, il s’est créé au Québec plus de richesse, mais on attend toujours la répartition équitable. Il faut juste être patient, car depuis ce temps, ce fut tout le contraire du scénario angélique élaboré par l’universitaire qui s’est produit. Oui, il y a eu création de richesse, mais principalement accaparée par la classe dominante.

Avec le piètre statut de la planète, ce qu’il faut c’est plutôt de viser une décroissance ou une croissance économique zéro pour plutôt formuler des politiques qui vont favoriser une plus grande répartition de la richesse. À moins de croire au Père Noël, avec les politiciens (sauf ceux de Québec solidaire) qui sont dans les faits plus des lobbyistes, alors on va continuer de toujours plus s’enorgueillir d’une plus grande croissance économique, à polluer plus et à détruire la planète à vitesse grand V et aussi à concentrer toujours plus la richesse dans les grosses poches des maîtres du monde. En laissant collectivement faire ça, cela veut dire que l’on remet la destinée de l’humanité dans les mains des profiteurs. Il faut vraiment être tarés de laisser et même d’endosser ces folies. Nous aurons collectivement à répondre de notre ineptie et de notre lâcheté auprès de nos petits-enfants.